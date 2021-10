Els funcionaris interins van a la vaga general per la seva precarietat laboral

@Catalunyapress





Aquest dijous 28 d'octubre s'ha convocat a participar en una vaga general a tots els funcionaris del sector públic espanyol, també laborals i interins, per reclamar una major estabilitat per als treballadors interins i defensar el sector públic. En el cas concret de Catalunya, són els tres principals sindicats del sector els qui la convoquen: CGT (Confederació General del Treball), IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) i COS (Coordinadora Obrera Sindical).





A més, també s'han sumat a la iniciativa el Consorci de Biblioteques de Barcelona format per treballadors i treballadores de l'Ajuntament i la Diputació, i transports com el metro.





Segons explica a Catalunyapress Elvira Galeano, Secretaria d'acció sindical del Sindicat d'Administració Publica de Barcelona de la CGT, “la vaga està convocada a petició de les plataformes d'interins i estan cridats a participar-hi tant la diputació, que té una barbaritat d'ajuntaments, com altres sectors com el de l'educació i tota ladministració pública”.





A la seva pàgina web, CGT Catalunya detalla que amb aquesta vaga volen lluitar “contra 'l'Icetazo'”, un Reial Decret que asseguren que “burla la jurisprudència europea per estabilitzar els prop de 800.000 interins i interines en frau de llei de les diferents administracions”.





Tot i que tal com assenyala l'Elvira Galeano a aquest mitjà és difícil preveure quanta gent anirà a les manifestacions, són prop de 100.000 les que tenen el seu lloc de treball en perill a Catalunya i estan convocades a la vaga. Tots aquests treballadors, asseguren des de CGT, estan “precaritzats per les seves administracions”.





Galeano comenta que, amb aquest nou Reial Decret, “els interins que fa molt de temps que són a l'administració, més de tres anys, se n'aniran al carrer” i li sembla “ una vergonya ” que els facin fora. En el seu cas concret, relata que ha aprovat diferents processos dins de l'Administració i no obstant continua treballant com a interina a l'Ajuntament de Barcelona. Això és així o bé perquè consideraven que no tenia prou mèrits o bé perquè en processos posteriors la tombaven.







Així doncs, l'Elvira defensa que “si l'Administració fa frau no ho poden pagar els qui han estat defraudats i precaritzats”. És per això que es va unir al comitè de vaga per defensar els seus drets i els de molts altres treballadors que estan en la seva mateixa situació.





Per això, han convocat una sèrie de manifestacions i concentracions aquest dijous a nivell estatal per reclamar que "els qui estiguin, es quedin". Des de CGT asseguren que "ja van passar processos per entrar a les seves administracions, d'igualtat, mèrit i capacitat" i només "demanen justícia".









IAC: “NO PODEM TOLERAR QUE EL 30% DE TREBALLADORS DE LA GENERALITAT SIGUIN INTERINS”





Des de la IAC asseguren que amb aquesta vaga volen “garantir uns serveis públics de qualitat” i per això consideren que és essencial “una estabilització de la plantilla professional que ja existeix”.





Expliquen que durant anys s'han “reunit amb els representants al Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya per donar-los a conèixer la situació” en què es troben prop de 100.000 persones a Catalunya. I és que “com a sindicat majoritari de la Generalitat” no poden “tolerar que prop del 30% de la plantilla de la Generalitat estigui en situació temporal”.





COS: “L'ESTAT ENS TRACTA COM XIFRES”





Per la seva banda, des de COS acusen l'estat “d'haver estat incapaç de donar una resposta favorable a les demandes de milers de treballadors i treballadores que volen viure dignament”.





Per aquesta raó, “continuen exigint un tracte equitatiu i racional que resolgui el problema de l'abús de la temporalitat al sector públic en un estat en què la corrupció, la hiperburocratització i la decadència” els tracta “com a xifres i no com a éssers humans”.