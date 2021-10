VÍDEO: El tercer sector social reivindica la seva tasca durant la pandèmia

Des de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya han llançat la campanya “Érem Necessàries, ara #SomImprescindibles” per visibilitzar la tasca de les entitats socials, sobretot durant la pandèmia.





Detallen des de la institució esmentada, que agrupa 34 federacions del sector social de Catalunya i que alhora aglutina més de 3.000 entitats socials no lucratives que actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials col·lectius, que a causa de la pandèmia del coronavirus “més de 800.000 persones en situació vulnerable han hagut d'acudir a les entitats socials ” i que el “ 30% no ho havia fet abans ”.







Així doncs, durant tots aquests mesos les entitats socials "han acompanyat les persones en situacions de vulnerabilitat oferint-los ajuts en vivenda, feina, alimentació, salut mental, autonomia personal o bretxa digital", qüestions que des de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya consideren "fonamentals per tenir una vida digna".





La campanya 'Érem necessàries, ara #SomImprescindibles' busca donar visibilitat a la feina feta per totes aquestes entitats, donant veu als treballadors i als voluntaris però també a les persones que han rebut la seva ajuda.





IMPACTE DEL COVID-19 ALS DIFERENTS ÀMBITS DEL TERCER SECTOR SOCIAL





Des de la Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya han fet públic, a més, un informe que porta per nom 'L'impacte del Covid-19 als diferents àmbits del tercer sector social de Catalunya' i que detalla de quina manera ha afectat la pandèmia a cadascun d'ells.







Així, fan referència per exemple a l'impacte que ha tingut la pandèmia a les residències de gent gran. Tal com recullen al seu informe, "segons dades epidemiològiques de Catalunya, recollides per la FATEC12, la mortalitat a causa del Covid-19 que a la població general ha estat del 4%, s'ha incrementat fins al 18% en les persones de 75-84 anys i al 29% a les de més de 84 anys. En el cas de les residències, un 25% dels infectats ha mort”.





Però això no ha estat tot, sinó que la pandèmia els ha afectat en més aspectes: “Han incrementat els síndromes geriàtrics com la immobilitat o els deliriums, ha tingut un fort impacte emocional i hi ha hagut vivències d'amenaces, frustració, culpa i soledat tant per part de la gent gran com per part dels seus familiars. A més, a l'àmbit de les relacions socials i afectives, el confinament ha propiciat la pèrdua d'enllaços i de les relacions interpersonals, incrementant els sentiments de solitud no desitjada”.





Des de Catalunyapress vam parlar fa unes setmanes amb Moviment de Residències de Catalunya sobre aquest tema: Des de la plataforma fa mesos que denuncien les deficiències en els serveis de cures per a gent gran i demanen responsabilitats pel que ha passat durant la pandèmia en aquests centres.













CÀRITES AJUDA A UN 26% MÉS DE LLARS QUE ABANS DE LA PANDÈMIA







Però les entitats del tercer sector social han hagut de brindar ajuda a altres col·lectius, perquè la gent gran de residències no han estat els únics afectats per la pandèmia del coronavirus.







Per exemple, l'acció social de Càritas va beneficiar 141.194 llars en què viuen 272.702 persones l'any 2020 , cosa que representa un increment del 26% respecte al 2019.





Des de Càritas, expliquen l'augment per la crisi social agreujada per la pandèmia. I és que segons aquesta entitat i la Fundació Foessa, el 2018 hi havia quatre milions de persones en situació de pobresa extrema a Espanya i ara, per culpa de la pandèmia, són 6 milions els espanyols que viuen sota aquesta condició.





L'ONZE POSA CARA A AQUESTES HISTÒRIES





Presentació Informe Grup Social ONCE 2020







Tal com assenyalàvem, amb la campanya “ Érem Necessàries, ara #SomImprescindibles ” volen donar veu als qui ajuden, però també als ajudats. I des de Catalunyapress volem recordar a Fran Salgado, una de les més de 10.000 persones afiliades al Grup Social ONCE a Catalunya , a qui l'ONCE va ajudar durant els mesos de pandèmia.