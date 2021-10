Troben tres nens abandonats en un apartament al costat del cadàver del seu germà

Recurs nens @unsplash





La policia nord-americana ha presenciat una escena esgarrifosa aquest diumenge: han trobat tancats en un apartament tres nens que, segons afirmen, van ser abandonats juntament amb el cos en descomposició del seu germà.





Mai no havia sentit a parlar d'un escenari com aquest. Em va prendre per sorpresa ”, afirma el xèrif del comtat de Harris ( Texas ), Ed González, en una roda de premsa. L'oficina del xèrif diu que els nens tenen 15, 10 i 7 anys i són germans, segons informa CNN.





La policia va explicar que el jove de 15 anys va trucar a les autoritats i va dir que els seus pares no havien viscut a l'apartament durant uns quants mesos. Quan van arribar les autoritats, el menor va afirmar que les restes òssies que hi havia a una altra habitació eren les del seu germà de nou anys, que suposadament havia mort un any abans.





“ Sembla que hi van ser mentre el cos s'estava deteriorant ”, assegura González. En una nota de premsa, l'oficina del xèrif ha indicat que els dos germans menors "semblaven desnodrits i mostraven signes de lesions físiques". Els tres nens "van ser traslladats a l'hospital per ser avaluats i tractats per les lesions".





Els investigadors inicialment no sabien com els nens podien mantenir-se per ells mateixos. "Sembla que bàsicament s'estaven cuidant l'un a l'altre", afirma sorprès el xèrif.





La mare dels nens i el seu xicot han estat trobats i els estan prenent declaració. S'està investigant la causa de la mort del nen.