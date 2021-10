Famílies afganeses estan venent els seus nadons per alimentar els fills grans

Família afganesa a Kabul @ep





S'està produint una crisi humanitària a l'Afganistan , on nou milions més de persones s'han vist sumides en una greu pobresa alimentària des que els talibans van prendre el poder.





Alguns pares estan venent els seus nadons només per obtenir prou diners per alimentar els seus altres fills , segons informa BBC. Només dos mesos després de la presa de possessió, les condicions de vida a l'Afganistan s'han deteriorat tan ràpidament que ja podria ser el desastre humanitari més gran del món, fins i tot pitjor que la situació al Iemen.





Entre els ciutadans afganesos que ha pogut entrevistar la BBC, hi ha una parella que va vendre la seva filla recent nascuda per 400 lliures esterlines, cosa que farà que la família "duri uns mesos" . La criatura es quedarà amb ells fins que aprengui a caminar i després se l'emportarà l'home que la va comprar, amb la promesa que es casaria amb el seu fill una vegada creixés.





El pare, que solia recol·lectar escombraries i ara no pot guanyar diners, va dir: "Estem famolencs. Ara mateix no tenim farina, ni oli a casa. No tenim res. La meva filla no sap quin serà el seu futur. No sé com se sentirà el respecte. Però ho havia de fer", lamenta.





L'ONU va reportar que 22,8 milions de persones, més de la meitat dels 39 milions d'habitants de l'Afganistan, s'enfronten a una inseguretat alimentària aguda i "marxen cap a la inanició". Una xifra molt superior als 14 milions que hi havia a l'agost, quan el govern recolzat per Occident d'Ashraf Ghani encara era al lloc.





El director executiu del programa d'aliments de l'ONU, David Beasley, va dir: 'Els nens moriran. La gent es morirà de gana. Les coses es posaran molt pitjor. No sé com no hi ha milions de persones, i especialment nens, morint al ritme que anem amb la manca de finançament i el col·lapse de l'economia”.