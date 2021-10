Llum Guilarte portaveu de C's/ @EP





El grup municipal de Cs a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha criticat la nova pujada del rebut de l'aigua que planteja per al 2022 el Govern metropolità conformat per PSC, comuns, ERC i Junts.





En un comunicat aquest dimarts, la formació ha avançat el seu rebuig a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals presentades pel govern metropolità "en incrementar-se la càrrega fiscal i tributària dels ciutadans residents a l'AMB".





La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona i membre de l'ens metropolità, Luz Guilarte, considera que la pujada de la taxa de tractament de residus municipals repercuteix als rebuts de l'aigua i ha titllat la pujada d'impostos d'"immoral" , retraient que s'està fent en plena crisi.





En declaracions a Catalunyapress, Luz Guilarte, ha afirmat que "un any més assistim a un altre indecent imposada, aquesta vegada, des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que està governada per aquests quatre genets de l'apocalipsi que cada cop que s'uneixen el resultat és el mateix una pujada d'impostos, més injustícia social i més perjudici per a les classes mitjanes treballadores i les famílies”.





Per Guilarte "en aquest cas aplicaran l'any que ve una pujada del rebut de l'aigua des de l'Àrea Metropolitana que suposarà una mitjana d'entre 15 fins a 30 euros per consumidor per a les famílies i els comerços" afegint-hi " que s'uneix a més a aquesta taxa frau que van imposar fa un any que afecta especialment els veïns de Barcelona i que ha suposat un increment en la factura de l'aigua també desmesurat en un moment en què tots els subministraments pugen, només fan posar pals a les rodes de les famílies. aquesta crisi".