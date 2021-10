Alerten d'un nou frau virtual a través de Bizzum i Paypal

La Comissaria Provincial de Màlaga alerta d'una nova estafa en què empreses de venda on line de productes es converteixen en víctimes després d'acceptar una sol·licitud emmascarada de cobrament a través d'alguna plataforma de pagament instantani, com ara Bizum o Paypal , entre d'altres.





Es tracta del 'pagomocho', una modalitat delictiva en auge, segons el Grup de Ciberdelinqüència , els agents del qual recomanen fixar-se bé en la informació continguda en els missatges rebuts a partir de les plataformes de pagament via telemàtica, ja que podrien incloure una ordre de pagament no desitjada.





En aquesta nova modalitat delictiva virtual, els ciberdelinqüents, després de rastrejar a pàgines on line de compravenda de productes, es posen en contacte amb els venedors i els fan creure que estan interessats en els seus articles. Així, després de guanyar-se la confiança, el suposat comprador sol·licita fer el desemborsament mitjançant plataformes de pagament instantani, remetent-los un missatge perquè acceptin el pagament.





L'engany consisteix que el missatge que rep el venedor realment no amaga el cost del producte, sinó que és una sol·licitud emmascarada de cobrament, emesa a la víctima, han informat des de la Comissaria Provincial en una nota, advertint que la descripció del concepte porta normalment a confusió si no s'observa amb atenció el missatge íntegrament.





D'aquesta manera, el venedor confiat potser no interpreta correctament el que implica l'operació i l'accepti, passant de ser venedor a estafat en qüestió d'un segon.









ESTAFAT EN LA VENDA D'UN CAVALL





Sota aquesta tipologia de frau, el Grup de Ciberdelinqüència de la Comissaria Provincial ha detectat en dates recents com una persona que venia on line un cavall va ser estafada en acceptar, a partir d'una plataforma de pagament via telemàtica, una ordre de desemborsament emmascarada sota el concepte 'pagament del cavall', per la qual el propietari de l'animal, sense llegir amb detall l'operació i sense més dilació, la va acceptar.





Per això, els ciberagents informen que les plataformes de pagament instantani, si bé tenen els seus avantatges --com la rapidesa amb què es produeixen els desemborsaments--, també tenen un caràcter irrevocable, per la qual cosa és recomanable utilitzar-les només si s'està del tota assegurança de l'operació que es fa; altrament seria millor utilitzar altres passarel·les de pagament que incloguin certes garanties en el procés.