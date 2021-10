El PSOE accepta que Díaz lideri la reforma laboral

L'ala socialista del Govern ha acceptat aquest dimarts públicament que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , sigui la que lideri els treballs per a la reforma laboral "al si" de la taula del diàleg social. Això sí, Moncloa continua defensant que en aquesta taula s'han d'asseure altres ministeris amb matèries implicades i, per això, espera tancar un acord amb Unides Podem sobre aquest dimarts, perquè estiguin ja representats a la reunió prevista per a aquest dimecres, segons fonts governamentals.





Yolanda Díaz @ep





Així mateix, des de l'ala socialista neguen que hi hagi discrepàncies entre els socis sobre el contingut de la reforma laboral, ni "ingerències" per part de la vicepresidenta primera Nadia Calviño , i defensen que el que es busca és "millorar" la metodologia de treball i , en concret, els "mecanismes de coordinació", tant fora com dins aquesta taula del diàleg social, per propiciar un acord amb sindicats i patronal que veuen factible.





La millora de la coordinació passa, entre altres coses, segons el PSOE, perquè tots els ministeris afectats estiguin presents a la taula del diàleg social, encara que aquest fòrum segueixi estant liderat per Yolanda Díaz, una qüestió que Unides Podem sí que ha deixat clar que no és negociable.

Aquesta condició ja ha estat acceptada públicament per l'ala socialista, tal com ha deixat clar la mateixa vicepresidenta primera i ministra Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, i també la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa que ha ofert després del Consell de Ministres d'aquest dimarts.





"No hi ha cap problema, perquè és el que és raonable, perquè formalment, a la taula del diàleg social, qui lidera i representa el Govern és el Ministeri de Treball, però també sembla raonable que, en aquesta taula, on es discutiran aspectes concrets que afecten altres ministeris, hi participin membres d'altres departaments", ha precisat Isabel Rodríguez.





Segons la portaveu, la reforma del mercat laboral és "transcendental" i "no és una contrareforma" , sinó que el seu objectiu, ha dit, és "modernitzar" seguint l'estela de la transformació de l'economia i el model productiu.





Per això, ha insistit que una reforma d'aquesta "dimensió" sembla lògic que hi participin altres ministeris com el d'Inclusió i Seguretat Social que lidera José Luis Escrivá, per implementar els ERTEs; el d'Educació de Pilar Alegría, amb la formació professional dual amb les empreses; i altres ministeris, encara que no ha citat expressament el de Nadia Calviño.





Rodríguez ha confirmat a la roda de premsa que aquesta és la qüestió que el PSOE està negociant amb Unides Podem al llarg del dia d'avui, després que els socis no es posessin d'acord sobre això a la reunió de la taula de seguiment del acord de la coalició que van mantenir aquest dilluns al Congrés.





L'objectiu de Moncloa és poder tancar aquest assumpte aquest mateix dimarts, segons assenyalen les fonts consultades, perquè ja a la reunió del diàleg social que tindrà lloc demà, com cada dimecres, ja hi estiguin representats altres departaments, a més del de Treball.





NEGOCIACIÓ SOBRE LA METODOLOGIA





La portaveu del Govern ha deixat clar, en tot cas, que el que estan negociant és la metodologia, perquè pel que fa al contingut de la reforma laboral, tot l'Executiu està “alineat”, i també bolcat per treure-la en el termini previst , és a dir, abans que finalitzi l'any. Això sí, Rodríguez ha evitat pronunciar-se sobre alguns dels assumptes més espinosos de la reforma, sobre els quals Díaz i Calviño ja han mostrat amb anterioritat postures diferents.





"Atesa la dimensió de la reforma laboral, entenem que és important intensificar tota la coordinació que sigui possible entre els diferents departaments ministerials. No hi ha dubte que el Govern en conjunt vol participar d'aquesta reforma, que serà una llei de legislatura, una marca, un senyal d'identitat de tot el Govern", ha recalcat la ministra.





És més, per aquest motiu Rodríguez ha assenyalat que no creu que cap ministre vulgui que aquesta reforma tingui el seu “nom propi”. "És una reforma de tot el Govern. L'assumeix el president en el discurs d'investidura en primer lloc. És un compromís que es tradueix en l'acord de Govern i que hem ratificat amb Europa", ha emfatitzat.





Per tot això, Rodríguez ha volgut restar pes a la polèmica que s'ha generat, i ha assegurat que hi ha "absoluta normalitat" en el fet que Díaz lideri la taula del diàleg social per a la reforma laboral, com passa amb les taules sectorials de cada ministeri. "Però volem que sigui amb el màxim diàleg i el més gran dels consens", ha postil·lat.