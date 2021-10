El Covid-19 comporta un risc molt més gran de complicacions neurològiques que la vacuna

Covid-19 @ep





La infecció per COVID-19 comporta un risc molt més gran de complicacions neurològiques que la primera dosi de la vacuna contra el SARS-Cov-2 , segons un estudi liderat per la Universitat d'Oxford (Regne Unit) que s'ha publicat aquest dimarts a la revista científica 'Nature Medicine'.





A l'estudi, els investigadors detallen els resultats d'una anàlisi de registres sanitaris anònims de més de 32 milions de persones a tot Anglaterra. Van avaluar el risc de desenvolupar complicacions neurològiques en els 28 dies següents a la primera dosi de les vacunes Oxford-AstraZeneca o Pfizer-BioNTech, o en els 28 dies següents a una prova de PCR positiva de COVID-19.





Van trobar un risc més gran, encara que baix, de patir les rares afeccions neurològiques de la síndrome de Guillain-Barré i la paràlisi de Bell després de la primera dosi de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i un risc més gran, encara que baix, de patir un accident vascular cerebral hemorràgic després de la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Tot i això, la infecció per COVID-19 es va associar a un major risc de desenvolupar complicacions neurològiques que en rebre qualsevol de les dues vacunes.





"Trobem diferents riscos per a diferents tipus de vacunes: "Trobem diferents riscos per a diferents tipus d'afeccions neurològiques segons la vacuna que es rebés. Tot i això, aquests van ser substancialment menors que els riscos que es produeixen en associació amb una prova de PCR COVID-19 positiva. Per exemple, estimem un excés de 145 casos de síndrome de Guillain-Barré per cada 10 milions de persones en els 28 dies posteriors a una prova positiva de SARS-CoV-2, en comparació de 38 per cada 10 milions per als que van rebre la vacuna d'AstraZeneca", explica Martina Patone, estadística mèdica del Departament de Ciències de la Salut d'Atenció Primària de Nuffield, de la Universitat d'Oxford, i coautora de l'estudi.





Els assaigs clínics inicials de les vacunes no eren prou grans per poder detectar esdeveniments neurològics adversos molt rars, els que es produeixen en menys d'1 persona de cada 10.000. Aquest estudi el va poder aconseguir en examinar les dades del món real de més de 32 milions de registres sanitaris a Anglaterra.





L'estudi va utilitzar el que es coneix com un disseny de sèrie de casos autocontrolats, que compara la freqüència dels esdeveniments adversos, en aquest cas, les complicacions neurològiques, en diferents intervals de temps dins de la mateixa persona; abans, en un període curt després i en un període posterior després d'una exposició com a vacuna COVID-19, una prova positiva per al SARS-CoV-2.





Aquesta anàlisi proporciona informació important sobre quines afeccions neurològiques podrien estar relacionades amb la vacunació o la infecció per COVID-19. En general, els resultats d'aquest estudi mostren que els riscos d'ingrés hospitalari amb complicacions del sistema nerviós associats a la infecció per COVID-19 són més grans que els riscos associats a la vacunació per COVID-19 , cosa que posa de manifest els beneficis de la vacunació.





Els autors puntualitzen, però, que l'estudi té diverses limitacions, entre les quals només es van examinar els riscos associats a la primera dosi de la vacuna, ja que les dades sobre els resultats després de les segones dosis eren limitades en el moment de realitzar aquest estudi.





A més, no van poder distingir entre els diferents tipus de síndrome de Guillain-Barré a causa de la manera com es van codificar els registres sanitaris. Només es van incloure els ingressos hospitalaris i la mortalitat, per la qual cosa és possible que no s'hagin inclòs els pacients amb una malaltia neurològica més lleu i que s'hagi subestimat la càrrega global d'esdeveniments adversos neurològics derivats de la vacunació i la infecció.





Igualment, el conjunt de dades procedia únicament d'Anglaterra, encara que es va fer una anàlisi de confirmació utilitzant un conjunt de dades escoceses, però les diferents poblacions poden experimentar diferents taxes de complicacions molt rares.