Un gos recentment adoptat mutila fins a la mort un nen de tres anys

Les autoritats d' Oklahoma ( Estats Units ) confirmen que un nen de 3 anys va ser mutilat fins a la mort la setmana passada per un gos que la seva família havia rescatat fa només tres setmanes. En un comunicat, l'Oficina del Sheriff del comtat de Creek va dir que van ser cridats per primera vegada sobre l'atac fatal dimecres passat pels volts de les 7:20 pm.





Boca de gos @unsplash





Al principi, van dir als funcionaris que havia desaparegut un nen al sud de Kiefer, Oklahoma. "Poc després que els agents arribessin a l'escena, un membre de la família va localitzar el nen a la propietat", es llegeix al comunicat. "El nen va ser declarat mort aproximadament a les 7:35 pm"





El gos està detingut en una instal·lació de control danimals, però no va especificar si seria sacrificat. L'oficina de l'algutzir encara no ha revelat el nom del nen que va morir a l'atac, però el mitjà local KOCO va parlar amb la seva família, que el van identificar com a James McNeelis. La família del nen va parlar amb KJRH i va dir que l'animal era una barreja entre un Corgi i un Shetland Sheepdog.





El gos, van dir, no va mostrar signes d'agressivitat les tres setmanes des que el van adoptar. L'atac va passar just fora de casa de la família, mentre James jugava amb la seva nova mascota.