ERC vol mantenir l'article del Parlament que podria suspendre Laura Borràs

@EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat aquest dimarts que és "necessari" mantenir l'article 25.4 del reglament del Parlament, que estableix la suspensió d'un diputat si se li obre un judici oral per un delicte de corrupció i que podria afectar la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, en la causa per les presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).







"Ens seguim sentint còmodes en aquella reforma on es va incloure aquell mecanisme que serveix per lluitar contra els possibles casos de corrupció", ha dit en roda de premsa, després que els serveis jurídics del Parlament hagin plantejat en un informe suprimir aquest article.





Vilalta ha argumentat que és un "mecanisme necessari" per lluitar contra la corrupció , que hi va haver consens per incorporar aquest article a l'última reforma del reglament i que, per a ella, no ha canviat res respecte a aquest moment.





Sí que s'ha mostrat oberta a debatre sobre com millorar-ho, però no per eliminar-ho: “Per fer-ho millor i perquè sigui més garantista, però no per suprimir aquests mecanismes que creiem necessaris per poder lluitar amb les màximes eines possibles davant casos de corrupció”.





La dirigent republicana ha avisat que no comparteixen la proposta de reforma que planteja l'informe i ha rebutjat qualsevol modificació del reglament basada en “casos particulars”.





MODERNITZAR EL REGLAMENT



Considera que el reglament s'ha de reformar per modernitzar-lo i adaptar-lo a les tecnologies del segle XXI en qüestions com agilitzar la tasca dels diputats, integrar els compromisos feministes inclosos al pla d'igualtat de la Cambra i blindar el Parlament “davant comportaments masclistes, racistes, homòfobs i feixistes", a més de protegir-lo davant de coaccions externes que, a parer seu, pretenen limitar l'acció i el debat parlamentari.





Ha destacat que al Debat de Política General es va aprovar una proposta de resolució presentada conjuntament per ERC, Junts i la CUP i que van recolzar el PSC i els comuns, que demanava impulsar una reforma del reglament en aquesta legislatura.





Tot i això, ha insistit que aquesta reforma no es pot fer "pensant en qüestions i casos particulars" , sinó que s'ha d'impulsar pensant en l'interès col·lectiu i buscant el consens entre els grups parlamentaris en comissió i no a partir d'una proposta dels lletrats.





"No seria una bona idea escudar-se en els informes dels lletrats quan el debat ha de ser polític de buscar consens", i ha apuntat que en algun moment de la legislatura activaran la comissió de reforma del reglament juntament amb la resta de formacions per modernitzar-lo.