La CUP creu que l'article del Parlament "no s'ha de tocar"

@EP





La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha sostingut aquest dimarts que els lletrats de la Cambra han anat "molt més enllà del que els correspon" amb l'informe sobre una modificació del reglament de la Cambra que planteja la possibilitat d'eliminar l'article que implica suspendre un diputat en cas que se li obri judici oral per assumptes vinculats a la corrupció.





"L'informe dels lletrats va més enllà de qüestions tècniques, com han volgut explicar", per la qual cosa considera que aquesta reforma ha d'abordar-se des d'una ponència conjunta en què els grups parlamentaris puguin posicionar-se i abordar aquells assumptes que no siguin merament tècnics, ha dit en roda de premsa amb el diputat Dani Cornellà.





Reguant ha destacat que la CUP defensa mantenir íntegre l'article 25, incloent-hi el punt 25.4, que estableix la suspensió d'un diputat de les seves funcions en el cas que se li obri judici oral per una causa vinculada a la corrupció: "Ha de quedar-se el reglament tal com està redactat actualment".





Preguntada per si vincula la proposta de reforma amb la causa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per presumptes irregularitats de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Reguant ha descartat “especular sobre aquest assumpte .





Ha defensat que l'article 25.4 és una eina "que no cal tocar" perquè el Parlament combati la corrupció i ha insistit que la possibilitat d'eliminar aquest article s'ha d'abordar en una ponència i no a través d'un informe dels lletrats i de la Mesa, que ha tractat l'assumpte aquest mateix dimarts i l'ha deixat a les mans dels grups parlamentaris.