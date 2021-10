Fernández demana que Borràs dimiteixi després de la proposta de reforma del reglament del Parlament

@EP





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha demanat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs , deixar el seu càrrec ja que “no s'ajusta al mateix llistó ètic que els partits separatistes s'havien marcat”, després de la proposta de reforma del reglament de la Cambra, que plantegen els serveis jurídics en un informe.





Ho ha dit en un comunicat aquest dimarts, en què ha remarcat que l' article del reglament que l'informe planteja suprimir -el 25.4- és un que "els separatistes mateixos van aprovar el 2017 per intentar donar lliçons als altres i donar a entendre que el Parlament lluitava més que cap altre contra la corrupció”.





L'article 25.4 estableix la suspensió d'un diputat quan se li obre un judici oral per una causa relacionada amb la corrupció, per la qual cosa la supressió d'aquest punt podria beneficiar Borràs en el seu litigi per les presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





"Han mantingut aquest criteri fins que els ha tocat a ells, ja que ara és Laura Borràs la que serà jutjada, gairebé amb tota seguretat, per corrupció", ha dit Fernández, que ha acusat els partits separatistes de desprestigiar les institucions , segons ell.





La Mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts que correspon als grups parlamentaris arreplegar la proposta de reforma del reglament de la Cambra, que plantegen els serveis jurídics en un informe, i presentar-la en comissió si ho consideren, ja que l'òrgan director del Parlament creu que no és competent per portar aquest assumpte a comissió.