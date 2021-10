Mirotic dona la victòria al Barça sobre la botzina davant de Fenerbahçe

@EP





El Barça segueix amb pas ferm a l'Eurolliga. L'equip dirigit per Sarunas Jasikevicius va aconseguir guanyar per 74-76 a la pista de Fenerbahçe. Un partit que va començar malament, però que va anar controlant a poc a poc i va aconseguir imposar-se a l'equip turc a la sisena jornada de l'Eurolliga gràcies a la cistella sobre la botzina de Nikola Mirotic .





L'inici va ser més aviat dubitatiu. Un 12-2 de parcial per a Fenerbahçe, amb 10 punts de Jan Vesely, va obligar Jasikevicius a demanar el primer temps mort. A partir d'aquell moment, l'equip blaugrana va començar a millorar de la mà d'un bon Kuric i va arribar al final del primer quart perdent per 5 punts.





Va ser al segon quart quan el Barça va poder col·lapsar l'atac dels turcs. Nou punts de Fenerbahçe en els segons deu minuts. Ni Guduric, ni De Colo ni tampoc Vesely van poder superar una gran defensa blaugrana. I en atac, un bon moviment de pilota i amb Higgins i Davies com a principals armes per tancar el segon període amb un parcial de 10-0.





EL BARÇA AGUANTA L'EMPENYAMENT TURC





Fenerbahçe va tornar del descans molt ficat en partit. El Barça aguantava, però la realitat és que els turcs es van posar a només un punt amb una gran actuació de nou de Vesely i l'aportació d'un sorprenent Hazer que gràcies a la seva energia va aconseguir frenar Nick Calathes durant uns quants minuts.





El darrer quart ja va ser el de les alternances. En el moment més complicat, Corey Higgins es va treure dos triples fonamentals per deixar Fenerbahçe a sis punts amb dos minuts per jugar. Tot i això, un triple d'Henry i una acció de tres punts de Vesely van deixar el partit empatat a 74 amb sis segons per jugar. Allà, va emergir la figura d'un gris Mirotic durant el matx per sentenciar sobre la botzina. Una penetració a dretes, es va recolzar a la taula i va anotar per vèncer 74-76 a Turquia.





Amb la victòria contra Fenerbahçe, el Barça es col·loca amb un balanç de 6-0 als primers passos d'aquesta Eurolliga 2021-2022. Dijous visitaran la pista del Maccabi de Tel Aviv per intentar seguir amb la bona dinàmica mostrada a Europa i a la competició nacional.