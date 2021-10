El TC declara il·legal l'impost de plusvàlua cobrat pels Ajuntaments per la venda d'habitatges

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucionals i nuls una sèrie d'articles de la Llei d'Hisendes Locals , que estableixen un mètode per calcular l'anomenat impost de plusvàlua , per assumir que el sòl urbà sempre es revalora. Es tracta del tercer cop que l'òrgan de garanties es pronuncia sobre aquest impost municipal.





Tribunal Constitucional @ep





Segons ha informat el tribunal en un comunicat, el Ple ha estimat la qüestió d'inconstitucionalitat promoguda per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, Ceuta i Melilla, amb seu a Màlaga, contra aquests preceptes.

Els magistrats han declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels apartats 1, 2a) i 4 de l'article 107 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.





La sentència considera que aquests preceptes són inconstitucionals i nuls perquè estableixen un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana --conegut com a 'plusvalidesa municipal' perquè la cobren els ajuntaments-- " que determina que sempre hi hagi hagut augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment”.





NO TÉ EFECTE RETROACTIU





En el marc de la sentència, el Ple del Constitucional ha declarat la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ricardo Enríquez.





Amb això, l'òrgan de garanties estableix que la seva decisió d'aquest dimarts no tindrà efecte retroactiu i, per tant, no afectarà les resolucions fermes que ja han estat adoptades respecte d'això per jutjats i tribunals.





La decisió, que compta amb el vot particular concurrent del president del TC, Juan José González Rivas, i els vots discrepants del magistrat Cándido Conde-Pumpido i de la magistrada María Luisa Balaguer, es coneixerà íntegrament en els propers dies.





RESOLUCIONS ANTERIORS





És la tercera sentència que dicta el TC sobre l'impost de plusvàlua. El 2017, l'òrgan va declarar inconstitucional diversos articles de la norma foral sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana a Guipúscoa, en entendre que anava contra el principi de capacitat econòmica tributar per aquest impost quan la venda de l'immoble es ha realitzat amb pèrdues.





En aquella ocasió es va pronunciar, per unanimitat, en resposta a la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Sant Sebastià en relació amb aquests articles de la norma foral, que segons va dictar el tribunal són contraris al principi de capacitat econòmica contemplat a l'article 31.1 de la Constitució.





El 2019, l'òrgan de garanties va declarar nul el pagament de l'impost de plusvàlua municipal quan la quota a abonar supera el guany obtingut pel contribuent a la venda de l'immoble. En aquest cas va estimar la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 32 de Madrid.