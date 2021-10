Whatsapp deixarà de funcionar en milions de telèfons a partir de la setmana que ve

@ep





Whatsapp , l' aplicació de propietat de Facebook té previst deixar d' oferir serveis als telèfons antics de tot el món l' 1 de novembre de 2021 . Deixarà de funcionar en fins a 43 models diferents de telèfons intel·ligents a mesura que canviï els requisits per als sistemes operatius Android i iOS.





A la secció de preguntes freqüents del vostre lloc web, WhatsApp diu que les persones han d'usar telèfons amb la versió d'Android OS 4.1 o iPhones amb iOS 10 i posteriors.





Si no heu actualitzat el programari del vostre sistema recentment, és possible que hàgiu de fer-ho. Tot i això, milers de dispositius no tenen l'opció d'actualitzar-se, i per tant deixaran de poder utilitzar l'aplicació a partir del novembre.





I, en el cas molt poc probable que executeu WhatsApp en un telèfon basat en Linux, haureu d'actualitzar a KaiOS 2.5.1.





Aquí hi ha una llista de models dels smartphones que WhatsApp deixarà d'admetre a partir de la setmana que ve. Això no vol dir necessàriament que l'aplicació deixi de funcionar, però sí que significa que ja no podreu descarregar pegats i actualitzacions, la qual cosa podria deixar-la oberta a falles o errors o, en alguns casos, bretxes de seguretat.





Apple





L'iPhone SE (2016), 6S i 6S Plus. Aquests models es van llançar amb iOS 9, però es poden actualitzar a iOS 15 per continuar admetent WhatsApp.







Els iPhones més antics que no es puguin actualitzar a iOS 10 perdran laccés. Això ara inclou l'iPhone 4S del 2011.





Samsung





El Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core i Galaxy Ace 2.





LG





El LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD i Optimus F3Q.





ZTE





El ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 i Grand Memo.





Huawei





El Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S i Ascend D2.





Sony





El Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.





Altres





Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 i THL W8.