Alec Baldwin podria acabar a la presó pel tiroteig accidental

Alec Baldwin @ep





L'actor Alec Baldwin va disparar una arma al set de la pel·lícula Rust a Santa Fe, Nou Mèxic, la setmana passada, matant accidentalment Hutchins, de 42 anys, i ferint el director Joel Souza.





Baldwin, que no sabia que hi havia una bala a l'arma, no ha estat arrestat ni acusat per l'incident, però va ser interrogat per la policia juntament amb molts altres. Ara, la fiscal del districte del comtat de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, va dir al New York Times que "no hem descartat res" a la investigació.





"Tot en aquest punt, inclosos els càrrecs penals, estan sobre la taula", assegura la fiscal. Carmack-Altwies estarà acompanyada per l'algutzir del comtat de Santa Fe, Adan Mendoza, en una conferència de premsa molt esperada sobre l'incident dimecres. En aquest sentit, no descarta que el mateix Baldwin pugui acabar a la presó.





Va afegir que la investigació se centra en quin tipus de bala estava a l'arma que va matar Hutchins, així com en qui va col·locar les municions a l'arma. " Hi havia una enorme quantitat de bales en aquest set i hem d'esbrinar de quin tipus eren ", va dir.





No obstant això, va assenyalar que podrien passar mesos abans que es completi la investigació . "Probablement siguin setmanes, si no mesos, d'investigació de seguiment que necessitarem per arribar al punt de l'acusació", va advertir.





L'assassinat accidental de Hutchins ha commocionat i entristit Hollywood , que ara està sota pressió per revisar les regles que envolten l'ús d'armes de foc a pel·lícules i televisors. Segons documents judicials, un subdirector, sense saber-ho, va entregar a Baldwin una arma carregada i li va dir que era segur fer-la servir en els moments previs al tiroteig.





Hutchins va ser traslladada amb avió a un hospital proper on va ser declarada morta, mentre que el director Souza va ser donat d'alta de l'hospital hores després i s'està recuperant de les ferides.