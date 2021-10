Lego aterra amb la seva macrobotiga a Passeig de Gràcia

@CP





La nova botiga de Lego s'inaugurarà el divendres 29 d'octubre i es convertirà en la seva botiga insígnia a Espanya. La botiga tindrà una superfície total de 800 metres quadrats i acollirà tant vendes com experiències per a tot el públic que la vulgui visitar. Segons un comunicat de Lego, han explicat que la botiga es dividirà en dues plantes i donarà una experiència única i personalitzada.





A l'interior de la botiga es combinaran dos conceptes que semblen llunyans, però que Lego ha volgut fusionar. Vendes i experiències . Lego ha reconegut que són dues dinàmiques immersives físiques i digitals al consumidor de gran exclusivitat. Per això, anar a la botiga Lego no serà només una qüestió de comprar, sinó que anirà acompanyada de molt més.





Els visitants trobaran a la botiga una rèplica de la Sagrada Família. Una reconstrucció que compta amb 200.000 maons de Lego , a més d'altres edificis culturals que són simbòlics de la ciutat.





Dins d'aquest local, també hi trobaran una fàbrica de minifigures que té com a principal objectiu que els amants de Lego puguin dissenyar les seves pròpies figures i veure-les impreses. A més, hi haurà un 'mosaic maker' per fer retrats-mosaic i tenir les instruccions i els maons per muntar-lo.