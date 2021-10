Un futbolista professional es declara homosexual: "El suport que he rebut és immens"

Josh Cavallo - Wikipedia





L'estrella d'Adelaide United, Josh Cavallo , va lluitar contra les llàgrimes quan es va declarar un dels pocs futbolistes professionals obertament homosexuals del món en un vídeo valent.

Cavallo, de 21 anys, va admetre que ha estat "vivint una doble vida" i "ocultant qui és" en un clip publicat al compte oficial de Twitter del club de la A-League .





L'internacional australià Sub-20 va dir que va créixer "avergonyit" de no poder jugar a futbol i ser gai. "Vaig pensar que la gent pensaria en mi de manera diferent quan se n'assabentessin, començarien a tractar-me de manera diferent, començarien a dir coses dolentes sobre mi o es burlarien de mi", diu Cavallo. "Però aquest no és el cas, en tot cas et guanyes més respecte de la gent". assegura a l'enregistrament





Cavallo , que juga com a migcampista central o lateral esquerre, va debatre si declarar públicament la seva homosexualitat durant sis anys, però la "immensa" reacció al seu anunci li ha fet qüestionar-se per què va esperar tant. “ La resposta i el suport que he rebut és immens, m'està començant a fer pensar, per què fa tant de temps que aguanto aquesta càrrega? ”, es pregunta.





El vídeo a les xarxes socials d'Adelaide va ser acompanyat per una declaració sobre el propi perfil de Cavallo que espera pugui inspirar altres futbolistes homosexuals "que viuen en silenci" a sortir i ser "autèntics".





Només hi ha un grapat de futbolistes professionals homosexuals actius actualment, inclòs el migcampista de San Diego Loyal, Collin Martin , que juga al segon nivell del futbol als EUA.





"Al futbol, només tens una petita finestra per assolir la grandesa, i sortir públicament pot tenir un impacte negatiu en una carrera", va escriure Cavallo. “Com a futbolista gai, sé que hi ha altres jugadors que viuen en silenci. Vull ajudar a canviar això, per demostrar que tots són benvinguts al futbol i mereixen el dret a ser autèntics", sentencia.