Descobreixen per primera vegada un planeta fora de la Via Làctia

Pixabay





Els astrònoms han descobert prop de 5000 exoplanetes, però fins ara tots ells estaven dins de la Via Làctia. No obstant això, recentment han trobat un possible planeta similar a Saturn en mida i que es troba fora de la nostra galàxia.





Ho van descobrir amb l'ajuda del telescopi de raigs X Chandra de la NASA. Gràcies a aquest aparell van poder visualitzar el planeta a la galàxia Messier 51, situada a aproximadament 28 milions d'anys llum de la Via Làctia.





Per realitzar el descobriment van fer servir la tècnica de trànsit. És a dir, gràcies al pas d'un planeta per davant d'una estrella, es bloqueja part de la llum, s'atenua la brillantor i els telescopis poden detectar-ho. Així, van presenciar una baixada de la brillantor i la van interpretar com un planeta que va passar davant d'una estrella de neutrons.





D'aquesta mateixa manera és com fa anys que els astrònoms detectan exoplanetes, tant com amb telescopis terrestres com amb telescopis espacials. Però aquesta vegada encara és aviat per confirmar que es tracta d'un nou planeta. Consideren que cal aconseguir més informació per poder interpretar correctament la troballa, ja que l'atenuació de la llum també podria ser deguda a un núvol de gas i pols.