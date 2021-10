El Covid-19 persistent pot provocar símptomes durant almenys un any

Treballadors sanitaris protegits a la UCI @ep





Els pacients que pateixen COVID-19 persistent poden tenir símptomes durant almenys 12 mesos després de la infecció inicial, cosa que repercuteix significativament i negativament en la seva cognició, la seva capacitat laboral, la seva participació en activitats físiques, la seva interacció amb els altres i la seva qualitat de vida en general, segons un nou estudi del Mount Sinai (Estats Units).





L'estudi, publicat a la revista 'American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine ', és un dels primers a mesurar el deteriorament real i l'impacte de la COVID-19 persistent als pacients ia detallar els factors que poden exacerbar els seus símptomes.





Aquest equip d'investigadors va fer un estudi retrospectiu i observacional de 156 pacients tractats al Centre d'Atenció Post-COVID de Mount Sinai entre març del 2020 i març del 2021 . Els pacients havien tingut prèviament COVID-19 i encara no s'havien vacunat al moment de l'estudi.





Els pacients van emplenar les enquestes sobre els símptomes persistents i els desencadenants de l'exacerbació dels símptomes una mitjana de 351 dies des del primer dia d'infecció. Se'ls van fer preguntes detallades sobre la fatiga, la dispnea, la capacitat de fer activitats físiques d'intensitat moderada i vigorosa, la funció cognitiva, la qualitat de vida relacionada amb la salut, l'ansietat, la depressió, la discapacitat i la seva situació laboral abans i després de la prova COVID-19.





Els símptomes més comuns que es van comunicar van ser la fatiga (82% dels pacients), seguida de la boira cerebral (67%), el mal de cap (60%), els trastorns del son (59%) i els marejos (54 %). Els investigadors van realitzar una avaluació més detallada de la gravetat del deteriorament cognitiu autodeclarat i van descobrir que més del 60 per cent dels pacients amb COVID-19 persistent presentaven algun nivell de deteriorament cognitiu (lleu, moderat o greu), amb símptomes que incloïen disminució de la memòria a curt termini, dificultat per recordar noms i problemes per prendre decisions i planificar la vida diària.





En total, 135 pacients van respondre preguntes sobre la seva feina abans i després de COVID-19, i el nombre de pacients que treballaven a temps complet (102) es va reduir a 55.





Més endavant, l'estudi va assenyalar els factors que, segons els pacients, empitjoraven els símptomes de COVID-19 persistent. El desencadenant més gran va ser l'esforç físic (assenyalat pel 86% dels pacients), seguit de l'estrès (69%), la deshidratació (49%) i els canvis de temps (37%).