El 2% de la riquesa d'Elon Musk podria acabar amb la gana mundial

Un petit grup d'individus ultrarrics podria ajudar a resoldre la fam al món amb només una petita part del seu patrimoni, ha assegurat el director del Programa Mundial d'Aliments (PMA) de les Nacions Unides.





Els multimilionaris han de "fer un pas endavant ara, per una sola vegada", exigeix David Beasley en una entrevista amb la CNN que es va emetre aquest dimarts, citant específicament els dos homes més rics del món, Jeff Bezos i Elon Musk .





"6.000 milions dòlars per ajudar 42 milions de persones que literalment moriran si no els ajudem. No és complicat", va afegir.





El director executiu de Tesla, Musk, té un patrimoni net de gairebé 289.000 milions de dòlars, segons Bloomberg , cosa que significa que Beasley està demanant una donació de només el 2% de la seva fortuna. El patrimoni net dels multimilionaris nord-americans s'ha gairebé duplicat des que va començar la pandèmia, segons els grups Institute for Policy Studies i Americans for Tax Fairness.





La "tempesta perfecta" de diverses crisis, com el canvi climàtic i la pandèmia de covid-19, significa que moltes nacions estan "trucant a la porta de la fam", va dir Beasley.





La meitat de la població de l' Afganistan –22,8 milions de persones– s'enfronta a una aguda crisi de fam, segons un reporti del PMA publicat dilluns. La desocupació desenfrenada i la crisi de liquiditat signifiquen que el país trontolla a un pas d'una crisi humanitària i 3,2 milions de nens menors de cinc anys estan en risc , va concloure el reporti.