Un home discuteix amb el seu veí per les escombraries i el mata d'un cop de martell

Pixabay





Aquest dilluns, al barri dels Padros de Pequín, a la República Dominicada, un home va discutir amb el seu veí per unes escombraries i després el va matar d'un cop de martell.





Pel que sembla, la víctima havia deixat una bossa d'escombraries davant de la casa del presumpte agressor. Així, aquest va anar a recriminar-li-ho i, pel que expliquen els testimonis, "ho va tombar, li va donar un cop de martell al front i va morir".





“Nosaltres volem que la justícia no deixi això impune, perquè no va ser un assassí, (...) va ser un pare de família, un home malalt que tenia dues ampolles venent allà per a la seva família i ve aquell home i li arrabasse la vida” , va declarar a mitjans locals la seva veïna, segons informa Diario Libre .





Ella va ser una de les veïnes que van presenciar el crim, ja que segons expliquen molts ciutadans van intentar persuadir l'agressor, sense cap èxit.





“Ell va pujar de casa seva, li va reclamar a ell, ell era allà a casa seva i li va dir que li llençaria les escombraries al front. La víctima li va respondre que no se la podia llençar perquè hi hauria problemes i va procedir a agredir-lo... li vam dir que no fes això, i no va escoltar i va treure el martell”, comenten. La policia va detenir el presumpte agressor i autor de l'homicidi i ara està investigant els fets.