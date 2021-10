El piròman detingut per 12 incendis a Torroella de Montgrí va confessar alguns als Mossos

L'home detingut per presumptament provocar 12 incendis forestals al Parc Natural de Montgrí -Illes Medes (Girona) --des de dimarts, a la presó provisional-- va confessar alguns durant el seu arrest a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.









Així consta a la interlocutòria amb què el Jutjat d'Instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà (Girona) el va enviar a la presó provisional sense fiança.





La jutgessa sosté que hi ha força indicis per mantenir-lo a la presó provisional mentre segueix investigant la causa , i entre les proves esmenta que l' arrestat va confessar a la policia que el 22 de juliol a la tarda va provocar un incendi a només 200 metres de la casa del guarda forestal.

Aquell dia la temperatura va assolir els 39 graus a la zona, i aquest incendi va cremar en total 75,71 hectàrees de parc natural, sent un dels més greus dels 12 que s'investiguen.





A més de la confessió d'aquest foc, la jutgessa ha recaptat altres indicis, entre ells la declaració de dos testimonis que, durant una excursió amb bici per la zona, es van creuar amb el sospitós i, uns 50 metres més endavant, van veure com començava un incendi "que no deixava cap dubte que havia estat provocat".





Els 12 incendis que se li atribueixen es van produir entre juliol i agost , "amb diversos punts d'origen propers entre ells" i en alguns casos amb focs simultanis a zones de difícil accés.