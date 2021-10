El Barça busca guarir les ferides contra el Rayo

@EP





El Barça arriba amb molts dubtes a un dels camps més complicats en aquesta arrencada de temporada. El Rayo Vallecano ha disputat 4 partits com a local i ha aconseguit vèncer en tots quatre. Elx, Cadis, Getafe i Granada han caigut a l'estadi de Vallecas. Uns resultats del Rayo a casa que el mantenen a la part alta de la classificació.





El conjunt blaugrana arriba després de la derrota al clàssic del futbol espanyol. Un partit en què amb prou feines van aconseguir fer mal al Madrid i on van caure per aquesta falta d'efectivitat que arrossega durant els primers mesos de campionat. Només la primera part davant el València va mostrar una mica més de competitivitat en un equip que sembla una cosa perduda i que es vol retrobar davant el Rayo.





MOLTES BAIXES AL BARCELONA





Això sí, Ronald Koeman no podrà comptar ni amb Ansu Fati, ni amb Pedri, ni tampoc amb Frenkie De Jong. El davanter espanyol va acabar amb molèsties contra el Reial Madrid i Koeman té clar que no ha d'arriscar gens ni mica després d'estar un any lesionat. El cas del canari és més complicat i el club ha comunicat que es perdrà les properes tres setmanes de competició.





Tot i això, els problemes no acaben aquí. El tècnic holandès haurà de bregar amb la de Ronald Araújo. El central uruguaià va arribar lesionat del viatge amb la selecció i segueix sense estar disponible per al tècnic holandès.





El que sí que estarà a les ordres de Koeman és el 'Kun' Agüero. El davanter argentí ja va demostrar contra el Reial Madrid que no se li ha oblidat això de marcar gols i si troba l'estat òptim serà un jugador molt important per a la plantilla blaugrana.





EL RAIG ARRIBA AMB GANES DE RECUPERAR LA SEVA BONA DINÀMICA





El Rayo vol fer la sorpresa davant el Barcelona. L´equip dirigit per Andoni Iraola està maximitzant totes les seves oportunitats. Un equip molt ben treballat i que té el gol com a arma letal. Si al Barça li falta contundència a les àrees, al Rayo li sobra. Quan arriben a l'àrea rival són un dels equips de la lliga amb més efectivitat.





Això sí, l'últim partit contra el Betis van caure per 3 gols a 2. Un matx intens, amb moltes ocasions i un futbol vistós que va decantar un penal sobre Álex Moreno. Tot i això, el Rayo va aconseguir igualar el 2-0 en contra i va estar molt a prop d'emportar-se algun punt del Benito Villamarín.



L'últim dels precedents entre tots dos equips és el partit de Copa de la temporada passada on el Rayo va aconseguir posar contra les cordes el Barcelona. Per aquella època, Messi va aparèixer per solucionar el partit i classificar l'equip blaugrana per a la fase següent d'un Copa que acabarien guanyant.