Els taurons ataquen els surfistes perquè els confonen amb foques

Una investigació pionera ha confirmat les teories que quan els grans taurons blancs mosseguen els humans, pot ser un cas d'identitat equivocada.





Per arribar a aquesta conclusió, a la Universitat Macquarie s'ha provat un model simulat de 'visió de tauró' en patrons de natació d'humans, foques i lleons marins.





" Els surfistes són el grup de major risc de mossegades fatals de taurons, especialment per taurons blancs juvenils ", diu en un comunicat l'autora principal, la Dra. Laura Ryan, investigadora postdoctoral en sistemes sensorials animals al Laboratori de Neurobiologia de la Universitat Macquarie.





Els grans taurons blancs, juntament amb els taurons bou i tigre, representen, de molt, la majoria dels atacs sobre éssers humans.





"Descobrim que els surfistes, nedadors i pinnípedes (foques i lleons marins) a la superfície de l'oceà són indistingibles per a un tauró blanc mirant cap amunt des de baix, perquè aquests taurons no poden veure els detalls ni els colors", diu.





Ryan, que continua sent una entusiasta surfista malgrat la seva immersió en la investigació de mossegades de tauró, diu que aquest estudi ajudarà els científics a comprendre millor per què certs taurons mosseguen els humans.





En resposta, els científics del Laboratori de Neurobiologia estan treballant en dispositius no invasius basats en la visió per protegir potencialment els surfistes i nedadors de les mossegades de taurons.





Ryan diu que l'últim estudi, publicat al Journal of The Royal Society Interface, va ser una prova pràctica que es va basar en anys de treball de l'equip per comprendre com veuen els taurons, en explorar la neurociència dels sistemes visuals dels taurons blancs.





L'equip va comparar vídeos submarins de flotadors rectangulars, foques i lleons marins nedant, humans nedant amb diferents moviments i humans remant en taules de surf de diverses mides en un gran aquari al zoològic de Taronga, amb càmeres fixes i mòbils apuntant cap a la superfície del aigua.





" Connectem una GoPro a un scooter submarí i el configurem perquè es desplacés a la velocitat de creuer típica dels taurons depredadors ", diu Ryan.





De tornada al Laboratori de Neurobiologia de Macquarie, l'equip es va basar en dades extenses de neurociència de taurons per aplicar filtres a les imatges de vídeo i després crear programes de modelatge per simular la manera com un tauró blanc juvenil processaria els moviments i formes de diferents objectes.





"No em vaig adonar que ser científic implicaria tanta codificació", admet Ryan, però els resultats van ser aclaridors: per a un tauró blanc juvenil, quan els humans neden i remen en taules de surf, s'assemblen molt a les foques i els lleons marins .





Les taules de surf més petites eren més difícils de distingir dels pinnípedes, per la qual cosa podrien representar una presa més temptadora que les taules llargues o fins i tot les taules de rem de peu per als taurons blancs, que generalment apunten a cadells pinnípedes més petits i joves.





És probable que la majoria dels taurons siguin completament daltònics, i el principal senyal visual dels taurons blancs és la forma de la silueta, per la qual cosa és poc probable que els colors a les taules i els vestits de neoprè canviïn les impressions dels taurons sobre els humans flotants.





Tot i això, els investigadors ara estan explorant altres formes de canviar la manera com els taurons perceben diferents siluetes, inclòs l'ús de llums LED.





"Els taurons usen una varietat de senyals sensorials per distingir entre diferents objectes i concentrar-se en el seu menjar, i aquests difereixen en sensibilitat entre les espècies de taurons", diu Ryan.





Els taurons blancs són molt visuals i els juvenils són més perillosos per als humans que els taurons blancs més grans i més grans que tenen millor visió.