Detenen l'exvicepresident del Parlament Josep Costa per no presentar-se al TSJC

Josep Costa @ep





Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres l'exvicepresident primer del Parlament Josep Costa per no haver comparegut a la citació com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Fonts policials han explicat que Costa ha estat arrestat aquest dilluns per ordre judicial, i el TSJC ha informat que la magistrada que l'investiga ha ordenat detenir-lo perquè no es va presentar a la citació per declarar.





El 15 de setembre, Costa no es va presentar a la citació per declarar com a investigat al TSJC en la causa per presumpta desobediència quan formava part de la Mesa del Parlament que aleshores presidia Roger Torrent.