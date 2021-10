Alerta de l'ocupació de pisos on s'atenen persones amb discapacitat

Activitats de la Fundació AUCAVI @ep







La Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) vol denunciar l'ocupació d'habitatges on es desenvolupen programes d'atenció a persones amb discapacitat, fet que està duent a terme "un gran perjudici per a la integració d'aquest col·lectiu i el deteriorament dels fons econòmics que les entitats han de continuar destinant a cobrir les despeses dels okupes que han assaltat els habitatges”.









L'últim cas va passar fa un mes a Rivas Vaciamadrid, quan un grup de joves va okupar un habitatge on la fundació Aucavi treballa amb nois amb autisme. Tot i la denúncia als Jutjats i la Guàrdia Civil i les promeses dels okupes que se n'anirien, encara no han pogut recuperar les instal·lacions i, per tant, tampoc les activitats socials que hi realitzen.





"Volem agrair la tasca de la Policia Nacional, la seva rapidesa i agilitat en l'atenció a la nostra demanda, però es troben lligats moltes vegades per actuar perquè la llei fa possible aquestes situacions", ha indicat el president de la Federació, Javier Font.





Així, demanen a l'administració competent que "es prengui de debò una vegada totes" el que està recorrent amb l'ocupació i busqui "solucions urgents amb els canvis normatius necessaris que evitin situacions com les denunciades".





En els darrers dies han estat detectats tres habitatges que han estat ocupats, cosa que ha impossibilitat desenvolupar els programes d'inclusió social per a persones amb discapacitat, cosa que els està perjudicant desenvolupament dels diferents aliatges que aquestes persones perceben.





La Federació indica que la resolució d'un auxili judicial pot trigar entre sis mesos i un any, "temps més que suficient per arruïnar l'activitat de l'organització en habitatges on es desenvolupin programes d'atenció a persones amb discapacitat i que hagin estat ocupades".