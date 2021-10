El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la Llei pel dret a l'habitatge que capacita les comunitats autònomes per limitar els preus dels lloguers a les zones tensionades. A més, també capacita els ajuntaments perquè recarreguin l'IBI fins a un 150% per penalitzar d'alguna manera els habitatges buits.





Tal com apareix a l'avantprojecte presentat pel Govern central, aquesta nova Llei pel Dret a l'Habitatge farà possible que es limiti el preu dels lloguers a persones jurídiques propietàries de deu o més habitatges en zones tensionades. És a dir, aquella en què “la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer al pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30 % dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars". D'altra banda, ha de complir aquesta altra característica: "Que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hagi experimentat durant els cinc anys anteriors a la declaració un creixement acumulat almenys cinc punts percentuals superior a l'acumulat de l'IPC de la comunitat autònoma corresponent" .





La resta de propietaris d'aquestes zones podran pujar els preus un 10% sobre la darrera renda del contracte anterior, sempre que el propietari hagi rehabilitat l'habitatge dos anys abans del venciment o hagi aplicat obres que hagin suposat un estalvi energètic del 30 % o millores d'accessibilitat.





Sobre això, Rafael, membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), declara a Catalunyapress: "Quina manera és aquesta de regular els lloguers? Si estan basant-lo en les declaracions de les immobiliàries i els inquilins per treure un preu mitjà".





Però aquesta plataforma no és l'única en contra d'aquest punt de l'avantprojecte de llei. Des de Catalunyapress hem consultat amb ASVAL, associació que reuneix propietaris d'habitatges de lloguer a Espanya, quina és la seva opinió respecte això. La seva resposta ha estat la següent: "En relació amb l'avantprojecte de Llei d'Habitatge aprovat pel Consell de Ministres, ASVAL assenyala que aquesta mesura, que regula el parc d'habitatge de lloguer a mans de propietaris amb més de 10 immobles de lloguer, suposarà una reducció de l'oferta disponible al mercat del lloguer i limitarà la inversió per millorar el parc immobiliari residencial actual".







Tampoc estan contents amb la llei des de la Generalitat. Així, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, l'ha descrit com a “decebedora, recentralitzadora i regressiva”.





Però no opinen el mateix des de l' Ajuntament de Barcelona i la Taula d'Entitats del Tercer Sector, que celebren la reforma. Aquests últims assenyalen que estan contents perquè "estableix un marc legal que regula el dret a l'habitatge". Des del consistori, per la seva banda, estan a favor de la nova llei encara que, tal com ha comentat la regidora d'Habitatge i Rehabilitació, serà necessària "ambició" perquè "falta tractar els temes amb més profunditat per poder desterrar tot allò que s'ha fet malament”.





HABITATGE SOCIAL, PISOS BUITS I DESNONAMENTS





A més del que ja hem esmentat, aquesta reforma de la llei pretén eliminar del mercat habitatges buits, per la qual cosa insta els consistoris a aplicar un recàrrec de fins a un 150% de la quota líquida de l'IBI a aquells que, sense causa justificada, hagin estat desocupats per un període de més de dos anys. En concret, serà del 50% als immobles residencials que estiguin desocupats sense cap causa durant més de dos anys; del 100% si l'habitatge està desocupat durant més de tres anys i del 150% si el propietari té diversos immobles desocupats a la mateixa zona.







D'altra banda, una vegada entri en vigor la nova llei pel dret a l'habitatge, seran els jutges els que suspenguin els desnonaments si una família vulnerable no paga el lloguer durant dos o quatre mesos, depenent de si el demandant és una persona física o jurídica.









A més, aquesta reforma de la llei es descriu com una millora a l'habitatge social. De fet, expliquen que es reservarà el 30% del sòl urbanitzat a les noves promocions per a vivenda pública i del 10% a les reformes o renovacions de la zona. En aquesta línia, apareix el concepte d'habitatge assequible incentivat, que serà el privat amb beneficis urbanístics i fiscals que estigui enfocat al lloguer a preus reduïts.





Però la font de PAH consultada per Catalunyapress ha comentat a aquest mitjà que tot li sembla "un despropòsit" i un sense sentit. Argumenta que durant la pandèmia es van paralitzar els desnonaments però que això va ser la teoria, perquè a la pràctica se'n van produir 35.000. "Alguns desnonaments s'aturen perquè des de la PAH insistim i al final toquem el cor d'algun jutge, però no perquè el Govern central hi participi", assenyala.







A més, ha volgut fer esment als pisos buits, explicant que no comprèn per què es vol "construir habitatges públics si tenim moltes cases abandonades que pertanyen als bancs". En aquesta línia, ha afegit: "Quan desnonen una família, de seguida vénen paletes a tapiar la porta amb maons i ciment. Nosaltres volem habitatges dignes dins de les nostres necessitats i això no ho soluciona".





D'altra banda, ha opinat que "tots hauríem de tenir dret a demanar un habitatge social i a pagar un lloguer d'acord amb els nostres ingressos", per la qual cosa no comprèn que aquesta nova llei només reservi un 30% del sòl urbanitzat a aquest tipus d'habitatge.





PER A LA PAH "ÉS UNA LLEI COVARD QUE NEIX MORTA"







Així doncs, per a aquest membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la nova llei pel dret a l'habitatge "és una llei covard" feta per "un govern que diu ser d'esquerres i progressista però que en realitat és de dretes i progressista". Considera que "és una llei que neix morta i no beneficia gens les persones ", a la qual "li ha faltat un líder" que la tiri endavant.





D'altra banda, insisteix que no entén quin sentit té, sobretot, tenint en compte que no la “posaran en marxa fins d'aquí a 24 mesos”. I és que, segons l'esborrany de la llei i tal com expliquem fa uns dies en aquest mitjà, la nova regulació “s'aplicarà als contractes que es formalitzin una vegada transcorreguts 18 mesos des de l'entrada en vigor de la llei i una vegada es trobi aprovat el referit sistema d'índexs de preus de referència".





Però a més, aquesta font considera que la proposta de reforma no arribarà enlloc perquè "el PP la impugnarà davant el Constitucional, ja que a més ja han amenaçat que a les comunitats autònomes on governen no la posaran en pràctica".







Així, conclou que des del Govern central "no s'han atrevit a plantar cara al problema de l'habitatge", han "descarregat el mort als ajuntaments" i no han tingut en compte drets fonamentals, com el fet que les dones, en concret les maltractades, i els nens tinguin un habitatge digne.