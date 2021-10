Pixabay





Un home de nacionalitat albana i resident a Itàlia, estava sota arrest domiciliari per diversos delictes relacionats amb les drogues. Però com que "no podia fer front a la convivència forçada amb la seva dona", va decidir acudir a la policia perquè l'ingressessin a la presó.





Així ho informen els Carabinieri en un comunicat, en què afegeixen que aquest home, "exasperat per aquesta situació, va preferir fugir i presentar-se espontàniament als carrabiners per demanar el compliment de la seva condemna després de les reixes".





"Escolta, la meva vida familiar s'ha convertit en un infern, no ho puc suportar més, vull anar a la presó", van ser les paraules de l'home.







El ciutadà de 30 anys va ser detingut i traslladat a la presó per saltar-se l'arrest domiciliari, condició sota la qual vivia des de feia uns quants mesos i amb què havia de viure uns quants anys més.