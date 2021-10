CaixaBank incorporarà 900 gestors al servei inTouch per assessorar telemàticament

@EP





CaixaBank ha informat que incorporarà un total de 900 nous gestors al seu servei inTouch, que garanteix una atenció personalitzada a cadascun dels seus clients per canals a distància digitals, com ara el telèfon, la videoconferència, CaixaBankNow o aplicacions de missatgeria instantània com Whatsapp.





Segons un comunicat de l'entitat d'aquest dimecres, els treballadors procedeixen d'altres posicions del banc, mentre que també obrirà tres nous centres d'aquest tipus ubicats a Còrdova, Huelva i Lleó.





D'aquesta manera, l'equip total d'aquest servei passarà a ser de 2.400 gestors a 26 centres, amb els quals es planteja de cara al 2022 superar els quatre milions de clients.





Amb inTouch, el client "disposa d'un gestor de referència a qui pot adreçar consultes, amb un compromís de resposta en 24 hores", segons el banc.





A més, el client també pot rebre "assessorament especialitzat sobre productes" o fer la contractació íntegrament de forma digital.