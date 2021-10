CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

El Monestir de Montserrat/unsplash





En aquesta ocasió, estimats lectors us portem una fotografia d'un dels símbols més importants de Catalunya, el Monestir de Montserrat la llegenda situa la troballa de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat cap a l'any 880 dC, quan va començar el culte a la Moreneta , que es va materialitzar en quatre primeres ermites al segle IX: Santa Maria, Sant Aciscle, Sant Pere i Sant Martí.





No obstant això, com a curiositat explicar-vos que l'origen del monestir és incert: se sap que, al voltant de 1011, un monjo procedent del monestir de Santa Maria de Ripoll va arribar a la muntanya per encarregar-se del monestir de Santa Cecília, quedant així el cenobi sota les ordres de l'abat Oliba de Ripoll. Santa Cecília no va acceptar aquesta nova situació, per la qual cosa Oliba va decidir fundar el monestir de Santa Maria al lloc on es trobava una antiga ermita del mateix nom (1025).





Des de finals del segle XIX el monestir de Santa Maria de Montserrat va experimentar un creixement ininterromput fins als anys 50 del segle XX en què va arribar a comptar amb 150 religiosos, encara que des de llavors s'ha donat un descens continuat de vocacions. Alhora, conté una de les millors biblioteques d'Espanya . La comunitat actual està formada per prop de 42 monjos (a data del 2020) i resideixen els nens que formen part de l' Escolania de Montserrat , considerada l'escola de cant de més antiguitat d'Occident, ja que va ser fundada al segle XIII.





