José Luis Martínez Almeida: "Madrid ha recollit el relleu en lideratge a Barcelona"

José Luis Martinez Almeida a les Agendes Creuades del Cercle Eqüestre/ @Catalunyapress





L'alcalde de Madrid i portaveu nacional del PP, José Luis Martínez Almeida , ha participat aquest dimecres a les Agendes Creuades organitzades pel Cercle Eqüestre de Barcelona per valorar l'actualitat política i de pas, fer una anàlisi sobre l'estat en què es troba la seva ciutat respecte a la capital catalana. En aquest sentit, el popular ho té clar: “ Madrid ha agafat el relleu de Barcelona”.





En un debat que ha comptat amb la presència de líders polítics com Alejandro Fernández (PP), Josep Bou (PP) i Jaume Collboni (PSC), Almeida ha afirmat que Madrid “és una ciutat que s'identifica amb la modernitat i el progrés ", cosa que, segons ell, ha perdut Barcelona , que "va tenir el lideratge (d'Espanya) i el protagonisme als 80s i 90s".





Almeida troba a faltar l'esperit d'una Barcelona que a Espanya va ser "clau per passar de la dictadura a la democràcia" , un referent per a la resta del país. Tot i això, creu que això ja és passat i que ara ha agafat el relleu la seva ciutat. "Madrid va com un tret" i és el referent pel que fa a "modernitat i progrés", ha sentenciat.





Tot i aquestes declaracions, ha volgut donar el seu lloc a capital catalana, recordant que molta gent fora d'Espanya "pensa que la ciutat de referència del país és Barcelona", que es va situar com a destinació preferida pels estrangers després dels Jocs Olímpics del 92.





José Luis Martinez Almeida amb Enric Juliana @catalunyapress





L'alcalde de Madrid aposta per un "diàleg competitiu" entre les dues grans ciutats d'Espanya. "No pot ser que la relació entre Madrid i Barcelona sigui un joc de suma o resta", lamenta. "El que és bo per a Madrid no ha de ser dolent per a Barcelona, ni al revés", afegeix.







Per a Almeida, "Madrid és la capital d'Iberoamèrica i Barcelona la capital del Mediterrani" , per la qual cosa aposta per una col·laboració més gran i una competitivitat que reforci el projecte de les dues ciutats.





AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DEL PRAT





Almeida ha estat preguntat per la fallida ampliació de l'Aeroport del Prat, i ha lamentat que els polítics hagin tractat la situació "com un debat binari" on només hi cabia el sí o el no.





A més, lamenta que "no s'hagi buscat una alternativa perquè els 1.600 milions d'euros arribin a Barcelona " i recorda que Madrid "no hagués renunciat a la inversió". El portaveu nacional del PP entén que cal "compatibilitzar la sostenibilitat econòmica amb l'ambiental", incidint que es podria haver buscat més opcions per ampliar l'aeroport sense necessitat de fer malbé l'entorn de la Ricarda.





Després de ser preguntat pel Corredor Mediterrani, l'alcalde de Madrid ha afirmat estar "totalment a favor". "Multiplicar la logística genera riquesa, i per això a ningú de Madrid li hauria d'importar aquest corredor", ha sentenciat.