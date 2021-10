Cues quilomètriques a l'A-2 al Túnel del Bruc per l'incendi d'un cable elèctric

Cues a l'alçada del Túnel del Bruc /@RTVE





Tarda de dimecres complicada a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ha informat al seu compte de Twitter que la carretera A-2 es troba tallada en els dos sentits de la marxa a l'alçada del Túnel del Bruc per l'incendi d'un cablejat elèctric a l'interior de la infraestructura. A conseqüència de la incidència, es registren cues importants als punts on es desvia el trànsit a la mateixa A-2 i també hi ha retencions destacades a la carretera N-II.