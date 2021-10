La Generalitat registra nou positius de covid-19 a les residències catalanes

@EP





Les residències de Catalunya registren a dia d'avui un total de nou positius actius de covid-19 (menys del 0,1% del total) ubicats en sis instal·lacions, segons les dades que facilita el Departament de Drets Socials.





La gran majoria són persones asimptomàtiques o tenen símptomes lleus. En concret hi ha tres centres de gent gran, dos per a persones amb discapacitat i un d'altres recursos residencials.





Al llarg de la darrera setmana, del 15 al 21 d'octubre, hi ha hagut tres defuncions de residents per covid-19, mentre que hi ha hagut nou persones residents ingressades a l'hospital de mitjana cada dia. Pel que fa a les plantilles, 57 persones han donat positiu (0,1% del total) els últims 14 dies i no n'hi ha cap d'ingressada.





Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 6 casos actius (0,1% dels residents) en 3 residències amb 52 professionals afectats (0,1% del total). Als centres per a persones amb discapacitat hi ha 2 residents i 4 professionals afectats. Als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental no hi ha casos actius en el cas dels residents, i hi ha 1 treballador afectat.





El Departament de Drets Socials indica que el 97,2% de les persones que viuen en centres residencials està vacunat amb la primera dosi, i que el 96,7% té la pauta completa. 39.568 persones que viuen en residències de gent gran ja han rebut la dosi de reforç, el 82% del total. Pel que fa a les plantilles, el 92,2% ha rebut la primera dosi i el 91,4% la pauta completa.