VÍDEO. "Sóc futbolista i estic orgullós de ser gai": el missatge de Josh Cavallo que està sacsejant el futbol

Josh Cavall o @/ep







El futbolista australià, Josh Cavallo , ha anunciat aquest dimecres la seva homosexualitat en un emotiu vídeo publicat a xarxes socials, que ha estat aplaudit i recolzat per companys i exesportistes d'elit.





“Ha estat un viatge arribar a aquest punt a la meva vida, però no podria estar més feliç amb la meva decisió de sortir de l'armari”. He estat lluitant amb la meva sexualitat durant més de sis anys i estic content de poder-lo aparcar”, ha declarat el centrecampista de l'Adelaide United, de 21 anys, en un vídeo compartit al compte del seu club.





El jove, que s'ha definit com una persona “molt reservada ”, ha explicat com sempre ha sentit la necessitat ocultar-se perquè estava avergonyit de la seva homosexualitat.

“Avergonyit que mai seria capaç de fer el que estimava i ser gai . Ocultant qui era realment, per perseguir un somni que sempre vaig desitjar de petit. Jugar a futbol i ser tractat igual que els altres mai no va semblar una realitat”, ha afirmat Cavallo.





El jove ha relatat com ser un futbolista gai a l'armari li va fer aprendre a ocultar els seus sentiments “per encaixar en el motlle del futbolista professional” i ha descrit com “créixer sent gai i jugar a futbol eren dos mons els camins dels quals mai no s'havien creuat”.





MISSATGES DE SUPORT





Després de l'anunci, molts futbolistes, equips professionals i altres personalitats de l'esport han manifestat el seu suport a Cavallo. Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Javi López, el Futbol Club Barcelona, han estat alguns dels que, a través de les xarxes socials, s'han expressat sobre l'assumpte.





"Escolta, @JoshuaCavallo, no tinc el plaer de conèixer-te personalment, però vull donar-te les gràcies pel pas que fas. El món del futbol està molt enrere i tu ens estàs ajudant a seguir endavant", ha escrit Gerard Piqué en citar el tuit amb les imatges de Cavallo.

Per part seva, Griezmann, jugador de l'Atlètic de Madrid, ha publicat "orgullós de tu", juntament amb una imatge amb part del missatge que ha donat a conèixer el lateral esquerre de 21 anys.

Pau Gasol, històric del bàsquet espanyol que es va retirar de l'activitat fa algunes setmanes, ha opinat que “El 2021 això no hauria de ser notícia. Gràcies per aquest pas endavant per a l'esport. Ben dit, @JoshuaCavallo!”.