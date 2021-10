"L'Amine va morir a Barcelona a causa del fred mentre passava la nit al ras amb només 28 anys"

@EP





Més de 60 parells de sabates, col·locats a la plaça de la Catedral de Barcelona, han servit per recordar les persones sense llar mortes aquest any a Barcelona, en un acte organitzat per la Fundació Arrels amb la col·laboració d'altres entitats i recursos de la ciutat.





Les sabates, acompanyades de plaques amb els noms dels 59 homes i 10 dones que han perdut la vida als carrers de Barcelona o a centres d'acollida, volen visibilitzar ciutadans que "han viscut una mitjana de 27 anys menys que els altres habitants de Barcelona".





Segons han explicat des de la Fundació Arrels, la més jove de les víctimes es deia Amine i va morir a causa del fred mentre passava la nit al ras amb només 28 anys. "Entre aquestes sabates, s´ha deixat un espai per a totes aquelles persones que no hem conegut, però que sabem que ens han deixat vivint al carrer", ha explicat l´educador social de la Fundació Arrels, Txema Anguera.





Acte per recordar les 60 víctimes /@Eudi7







MÉS DE 1.000 PERSONES VIUEN AL CARRER A BARCELONA





Al voltant de les sabates s'han pintat 1.064 "petjades de l'oblit" que representen les persones en situació de sense llar que viuen al carrer actualment. L'acte ha començat amb el cant del cor de gospel “Lloc de la Dona” i ha reunit un nombrós grup de persones davant la Catedral de Barcelona.





“Creiem que és inadmissible que, a Barcelona, en ple segle XXI, hàgim d'omplir aquesta plaça amb aquestes sabates i reivindicacions”, ha expressat Anguera, visiblement emocionat.

Mentre un grup de músics del Liceu interpretaven "Imagine", de John Lennon, membres de les entitats han recitat el nom de cadascuna de les persones que han perdut la vida al carrer, i altres companys col·locaven una rosa blanca per recordar-los.





Després d'un emotiu minut de silenci a la memòria, s'han acostat al micròfon diferents col·laboradors que coneixien les víctimes per dedicar-los unes paraules.





A continuació, s'ha donat lectura al manifest d'Arrels, escrit juntament amb les 18 entitats col·laboradores, on han reivindicat "el dret a no morir en solitud, al record, a la vida i a tenir una llar".





L'acte ha acabat amb la interpretació de Lloc de la Dona de la cançó "Hallelujah", amb l'"esperança" de no haver de tornar a reunir-se "per recordar més persones mortes als carrers de Barcelona".