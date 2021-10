La Cubana finalitzarà a Barcelona la gira per Espanya amb “Adeu Arturo”

La pandèmia va capgirar els plans de tot el món i els de La Cubana no serien una excepció. El confinament els va agafar al teatre Calderón de Madrid, d' on tenien previst anar després a Saragossa i finalment a Barcelona per celebrar el 40è aniversari de la companyia amb una magna exposició a Sitges i iniciar després la temporada 2020-2021 al teatre Coliseum amb la presentació del seu últim muntatge “Adeu Arturo”, estrenat a València i ofert en una trentena de ciutats espanyoles.





Equip de La Cubana /@Catalunyapress





Les coses s'han anat redreçant de mica en mica. Abans d'estiu, van poder inaugurar l'exposició de Sitges, que ha estat visitada per més de 35.000 persones i que l'ajuntament de la població ha hagut de prorrogar fins a principis de gener. I es preparen per culminar el seu torn espanyol amb la presentació d'“ Adeu Arturo” al Coliseum. Serà el 2 de febrer i per anar escalfant motors van convocar els mitjans d'informació a esmorzar orxata o xocolata -a elecció de cadascú- amb fartons, mentre Jorge Milán explicava que és el que veurem. Va assenyalar que a cadascuna de les ciutats on han actuat han introduït algunes variacions per fer que l'obra s'adaptés millor al públic local. A Barcelona passarà el mateix i de fet hi haurà canvis tant al guió, com a la música i el vestidor. A més, la funció serà en català i s'hi incorporaran quatre intèrprets nous. Ah! i una interessant novetat a la programació: seguint l'exemple de molts teatres europeus, incorporaran a les funcions habituals una matinal els diumenges al migdia. Com feien abans a Barcelona els cinemes d'estrena preferent.





“Adeu Arturo” és -segons Milà- “un cant d'alegria, un cant a la vida i una obra conseqüent amb la nostra pròpia executòria, de la qual no podem separar-nos perquè si ho féssim perdríem les nostres millors essències. L'Arturo que li dóna nom està inspirat en un personatge real. Som conscients que la nostra temporada barcelonina en tot repte perquè estarem només quatre mesos, ni un dia més, ni un menys, i en aquest temps hem d'amortitzar totes les despeses, que ens són poques”, perquè la companyia està formada en total per vint persones i en aquest muntatge hi ha, a més, altres elements vius que intervenen i van ser presents a la trobada amb la premsa: els guacamais. “Només n'apareix un en escena, però en tenim uns quants perquè hem de ser previsors, com a Billy Elliot, que tenen cinc nens per a cadascun dels personatges principals. Això sí, els tractem com uns reis i complim totes les normes establertes sobre cura i respecte als animals al punt que van ser els únics hostes que van passar la pandèmia a l'Hotel Vela”.





El club de billars situat al soterrani del Coliseum , un dels clubs més antics i prestigiosos d'Espanya, que de fet va ser fundat per l'avi de l'Arturo, va ser el lloc on es va fer la trobada entre La Cubana i els periodistes. A Milà se'l veia il·lusionat amb la presentació a Barcelona i satisfet d'aquestes quatre dècades de vida de la companyia de la qual és director i cofundador, en què han acumulat èxits i cap fracàs. Potser perquè, com va recordar, “reivindiquem la bogeria de la creació”, cosa que va dubtar hagués estat possible avui dia, quan hi ha tantes limitacions de tot ordre que impedeixen creuar les fronteres invisibles dels políticament correctes”. Per a La Cubana no hi ha hagut més fronteres que fer possible l'entreteniment i la diversió sense molestar ningú.