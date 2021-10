Barcelona vol l'Hermitage, però el govern de Colau es manté en el "no"

@EP





El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat aquest dimecres la judicialització del projecte del museu Hermitage Barcelona a la Nova Bocana del Port de Barcelona: "No té sentit”.





Ho ha dit en declaracions a Europa Press, que ha consultat grups municipals, entitats comercials, galeristes i veïns, després que Hermitage Barcelona hagi dit en una carta oberta publicada aquest mateix dimecres en què expressa el seu desig d'instal·lar-se a la ciutat .





De fet, els promotors del museu han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Barcelona després que ho hagi fet contra el Port de Barcelona per la concessió de la Nova Bocana que va aprovar el 26 de maig.









"La nostra posició continua sent a favor del projecte del Liceu i l'Hermitage, però cal intentar fer un projecte en què tots se sentin còmodes ", ha explicat el líder socialista, que ha recordat que els promotors tenen uns drets adquirits.





Collboni ha recordat que el PSC es va abstenir a la Comissió de Govern extraordinària en què BComú va proposar denegar el conveni que el Port volia establir amb Hermitage Barcelona: "Advertim que s'obriria la via judicial. És una molt mala notícia".





Preguntat per si el PSC segueix en contacte amb els promotors de l'Hermitage a la ciutat, ha respost que sempre hi han mantingut el diàleg encara que no hi ha cap negociació més enllà.





En una roda de premsa aquest dimecres, la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz (BComú), ha reiterat el 'no' de la formació al projecte i ha negat que la seva posició sigui "per un tema ideològic", i ha defensat que el consistori va oferir ubicacions alternatives als promotors del museu i que no van voler canviar el seu projecte, segons ella.





OPOSICIÓ



El portaveu d' ERC a l'Ajuntament, Jordi Coronas, ha criticat aquest dimecres en roda de premsa que el Govern municipal ha fet una gestió "dramàtica" perquè, segons ell, no han estat prou clars, i ha lamentat que la decisió de la ubicació del museu la pugui acabar prenent un jutjat i no pas la ciutat.





La líder de Junts a Barcelona, Elsa Artad i, també ha dit en una roda de premsa aquest dimecres que "era previsible" que es judicialitzés el procés, i ha advertit que l'Ajuntament pot rebre un doble impacte: no acollir el museu i fer front a una hipotètica indeminització als promotors si se'ls nega la concessió que li va atorgar el Port de Barcelona.





La presidenta de Cs a l'Ajuntament, Luz Guilarte, ha dit que aposten perquè l'Hermitage es converteixi en el nou equipament cultural de referència a la ciutat, i ha destacat "l'enorme paciència" dels promotors per seguir amb ganes d'obrir un projecte a la capital catalana malgrat les dificultats.





Josep Bou (PP) també ha lamentat que la situació hagi arribat als jutjats: "Del que es tracta és de fer més gran Barcelona, promocionar-la internacionalment i captar turisme de qualitat", i ha dit que espera que el projecte es pugui instal·lar finalment a la ciutat.





La líder de BCN Canvi, Eva Parera, ha ressaltat que el projecte de l'Hermitage és una inversió privada cultural que vol seguir a la ciutat malgrat el "no" de BComú, PSC i ERC”, i ha demanat al Govern municipal que rectifiqui el seu posicionament.





COMERCIANTS, VEÏNS I GALERISTES



El president de l' associació comercial Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha explicat que l'obertura del Museu Hermitage a Barcelona contribuiria que la ciutat tingués un turisme de qualitat, menys massificat i més desestacionat que consumeix més: “Ens instal·lem una vegada més al negacionisme", ha lamentat.





El vicepresident de l' Associació de Veïns de la Barceloneta, Manuel Martínez, ha recordat que el barri va presentar un manifest en suport al projecte de l'Hermitage a la ciutat que va recollir més de 4.000 firmes, i ha atribuït la negativa al projecte a l'"enrocament personal" de la tinenta d'alcalde Janet Sanz.





El director de la Galeria Senda de Barcelona, Carlos Durán, ha dit que li costa d'entendre que una ciutat no vegi amb optimisme i il·lusió l'arribada d'un projecte cultural que no substitueix els altres, sinó a complementar-los, i ha destacat que el procés de judicialització situa el debat a l'hostilitat: "No reconec en aquestes actituds la Barcelona de sempre".





El president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, Fèlix Bentz, ha defensat el projecte, i ha recordat que els promotors de l'Hermitage es van oferir a col·laborar conjuntament amb la seva galeria i amb altres entitats de la ciutat: “S'haurien d'arreglar els problemes sense arribar als tribunals, i més quan parlem d'un projecte cultural que vol venir a la ciutat".