El cardenal Osoro demana "perdó" pels abusos sexuals comesos per membres de l'Església

@EP





El cardenal arquebisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Carlos Osoro, ha demanat "perdó públicament" pels abusos sexuals comesos per membres de l'Església a Espanya , cosa que ha qualificat de "gravíssim".





"Jo també demano perdó públicament des d'aquí perquè és greu, és dramàtic", ha declarat el cardenal Osoro aquest dimecres 27 d'octubre en una entrevista a L'Objectiu de la Sexta, recollida per Europa Press.





En aquest sentit, ha remarcat que l'Església de Madrid ha posat en marxa una institució sota el nom de 'Repara' (atencionrepara@archimadrid.es), a la qual poden acudir les víctimes d'abús i des de la qual també es denuncien aquests casos a les autoritats.





"És gravíssim això", ha subratllat Osoro, alhora que ha afegit que el que el preocupa no és "si hi ha dos, cinc o 90.000" casos sinó "la persona que ha estat víctima d'un abús per part d'algú que en tingui una" responsabilitat a l'Església".





D'altra banda, el cardenal Osoro ha defensat l'acollida a l'Església de totes les persones, inclòs el col·lectiu LGTBI i ha indicat que l'homosexualitat "no és cap malaltia".





"No és una malaltia. De fet, a la nostra diòcesi, la delegació de laics, família i vida està treballant amb pares que tenen un fill o una filla homosexual, estan ajudant el creixement", ha explicat.





Preguntat per les dones que acudeixen a avortar, l'arquebisbe de Madrid ha dit que té l'obligació d'acostar-se a totes les persones, incloses aquestes dones, però ha mostrat el seu rebuig a l'avortament i ha lamentat "que a Espanya ningú no faci un crit quan hi ha 90.000 avortaments”.





Sobre el Govern de coalició, el cardenal Osoro ha indicat que "no" li provoca rebuig perquè "forma part del sistema democràtic" encara que "a uns els pot agradar més que a altres". En aquest sentit, ha comentat que parla amb persones del Govern d´Espanya així com del govern de la Comunitat de Madrid, encara que no amb els partits. "Parlo amb tots", ha subratllat.





Així mateix, davant del discurs de VOX contra la immigració i els menors migrants, Osoro ha defensat que totes les persones tenen "dret a passejar-se per aquest món". "Caldrà regular-ho, però tenim dret i és la nostra obligació acollir", ha emfatitzat.





Finalment, sobre els qualificatius que alguns donen al Papa Francesc, com a 'peronista' o 'vermell', Osoro ha dit que "és veritat que alguns cristians, fins i tot homes i dones d'Església poden intentar donar-li qualificatius" però ha advertit que " no s'adonen que estan fent malbé la seva pròpia identitat, perquè un catòlic no s'entén sense el successor de Pedro”.