Els morts al carrer sense drets i la presidenta del Parlament català amb privilegis

La plaça de la Catedral de Barcelona ha servit de trist escenari per a l'exposició de més de 60 calçats que representaven les persones sense llar que han mort aquest any a Barcelona: 59 homes i 10 dones. Xifres que haurien de fer reflexionar les diferents administracions, però també la societat. Darrere d'aquests números hi ha persones que per diverses circumstàncies, incloses la malaltia mental, viuen als carrers, la majoria sense ser ateses. Actualment, segons la fundació Arrels , hi ha més de 1.000 persones vivint als carrers que estan sentenciats, si algú no ho remeia, a seguir el mateix camí dels seus companys morts. Les dades indiquen que la vostra situació d'exclusió total us han pres una mitjana de 27 anys de vida. Cal no oblidar que la pobresa mata.





Laura Borràs @ep





Mentre això passa als carrers de Barcelona- a la resta de Catalunya i Espanya també- Junts, el partit al qual pertany la presidenta del parlament català, Laura Borràs , presentava aquesta setmana una proposta a la Mesa de la institució - amb la “complicitat ” dels lletrats del mateix- per suprimir l'article 25.4 que estableix la suspensió d'un diputat quan se li haurà judici oral per una actuació relacionada amb la corrupció. Una situació en què es troba Borràs com a conseqüència de les presumptes irregularitats comeses per ella quan era al capdavant de l'Institut de les Lletres catalans. La modificació beneficiaria Borràs, com es pot comprovar. Ni tan sols ERC i la CUP han acceptat la proposta. Vaja, que el seu partit i ella mateixa s'han quedat sols.





Laura Borràs sempre ha mantingut que és innocent i que se l'acusa per ser independentista, cosa que és incerta perquè les acusacions són per malversació, no pas per les idees. La pregunta és: Si de veritat és innocent per què vol modificar aquest article? Senzillament perquè no vol perdre el càrrec i tot allò que això comporti, inclòs el privilegi de fer el que li doni la gana sense que els seus actes tinguin conseqüències com qualsevol fill de veí. Ja se sap que alguns dels que ostenten el poder s'arriben a creure intocables. Deia Antonio Maura que “sempre protesta el que perd un privilegi o avantatge, encara que la gaudeixi indegudament”.





El mateix passa amb Josep Costa , l'exvicepresident primer del Parlament que va ser detingut -i posteriorment posat en llibertat- per no haver-se presentat a declarar el 15 de setembre passat. Va dir que no ho feia perquè no reconeixia l'autoritat del tribunal que ho havia citat per desobediència. També addueix que se'l persegueix per independentista. Un altre privilegiat que té vocació d'heroi. Quan a qualsevol ciutadà se'l cita, i no acudeix, la seva situació és de cerca i captura. Ja se sap què significa i que li farien el mateix que a ell: el busquen, l'aturen i el porten fins a la senyoria corresponent. Les lleis són per a totes les persones, no hi ha privilegis, i que un representant de la ciutadania es cregui que està per sobre té un nom. “Odio tot el que sigui privilegi i monopoli. Considero com a tabú tot el que no pot ser compartit per la multitud” deia Gandhi.

Mentre alguns representants del poble busquen privilegis, més de 60 persones moren als carrers, sense drets, i més de 1.000 seguiran el mateix camí si no es posa remei. On són els drets d'aquestes persones a una vida digna i a una mort digna com a ésser humà? Els seus drets els amaguen els privilegiats del poder que només saben mirar-se el melic i no s'assabenten del que passa als carrers. S'acordaran alguna vegada pel que van ser elegits?