Sálvame revela que Omar Sánchez hauria posat les banyes a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja





Nou revés per a Anabel Pantoja . Al distanciament amb el seu cosí Kiko Rivera i als cruels atacs que rep diàriament en xarxes socials pel seu físic, s'uneix ara una 'traïció' que la influencer mai no s'hauria imaginat. Una 'bomba' que 'Sálvame' destapava aquest dimecres, convertint-se en la notícia del dia i aconseguint eclipsar fins i tot el tema estrella del moment: la separació d'Antonio David Flores i Olga Moreno.





I és que segons ha revelat el programa, Omar Sánchez hauria estat deslleial Anabel coincidint amb la mort de la seva àvia i la seva visita a Cantora per donar l'últim adéu a la senyora Ana; i hi hauria proves - en forma de vídeos demolidors que no deixarien lloc a dubtes i que no s'han emès per la ingent quantitat de diners que demanen per ells - d'aquesta presumpta infidelitat del surfer a la seva dona.





Una notícia que deixava totalment esfondrada Belén Esteban, incapaç de contenir les llàgrimes en pensar com reaccionaria Anabel a aquesta dolorosa i inesperada traïció del seu 'negre'. Tot i això, i després de parlar amb la neboda d'Isabel Pantoja, la 'princesa del poble' explicava en directe que la neboda està "tranquil·la" i "molt segura" del seu marit perquè a més sap quin dia es van gravar les imatges, una nit a que van sortir amb amics a una discoteca en què estaven presents amics com Amor Romeira i en què, està segura, Omar no va fer res del que poder penedir-se.