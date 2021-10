Los Austrias: la història d'Espanya explicada en còmic

Vivim en un temps on impera la imatge i encara que ara mateix totes les formes de la imatge en moviment troben vehicles propicis per a la difusió, la imatge bibliogràfica segueix tenint un paper importantíssim i legions de seguidors incondicionals. Recordo que, anys enrere, quan els còmics eren considerats una forma menor d'expressió, a la qual es negava tota mena d'exigència i qualsevol indici de qualitat, la indústria defensava la seva producció dient que “ on avui hi ha un còmic, demà hi haurà un llibre”. Ja no cal dir això perquè aquells modestos còmics han estat elevats a la condició de còmics i han acabat convertint-se en una forma d'expressió artística amb personalitat pròpia i en llibres, si no en obres d'art en si mateixos.









Tot això ha propiciat que les historietes -perdó, històries- il·lustrades hagin adquirit noves virtualitats i funcions. Continuen sent, per descomptat, una forma adequada per a l'expressió gràfica de la narrativa d'entreteniment, però a poc a poc han reivindicat així mateix una funció eficaç de caràcter educatiu i cultural. Per posar un exemple, estudiar la història de casa d'Àustria a Espanya pot suposar per als adolescents una tasca incòmoda. Però si la peripècia d'aquella dinastia que va representar per al nostre país els segles de més esplendor tant polític i militar com sobretot cultural, s'expressa mitjançant l'art del còmic, l'aprenentatge es converteix en una lectura plaent.





Un exemple concret és justament el volum titulat “Los Austrias. La història il·lustrada de l'imperi on no es posava el sol” (L'Esfera dels Llibres) de El Fisgón històric i David Nievas. Tècnicament és una història il·lustrada, només que, en comptes de narrar una ficció literària, relata una etapa històrica real, encara que, això sí, amb les mateixes vinyetes propies d'aquella. D'aquesta manera, el lector el submergeix amb naturalitat i sense recel en la història d'Espanya i comprova que no és tan difícil recordar noms de reis, gestes militars, embolics diplomàtics i negociacions polítiques, molts dels aspectes dels quals associarà a més amb el record de pel·lícules i sèries de televisió.





Per si tot això no fos suficient, tindrà ocasió de conèixer nombroses anècdotes que formen la “petita història” i fins i tot l'origen de frases que solem utilitzar sense conèixer d'on provenen com “es va armar la de Sant Quintí”, “digueu-m'ho per escrit” , “es diu als mentiders”, “no hi ha moros a la costa” o “posar algú mirant Conca”, encara que allò que “la reina d'Espanya no té cames” ha quedat francament descontextualitzat, no els sembla?