Validen un mètode per diagnosticar la celiaquia en pacients que han iniciat una dieta sense gluten

Un nou estudi del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa a l'Àrea temàtica de Malalties Hepàtiques (CIBEREHD) valida una prova diagnòstica de malaltia celíaca en pacients que han iniciat, en general, per iniciativa pròpia, una dieta sense gluten .





Aquest estudi, liderat per l'investigador del CIBEREHD Fernando Fernández-Bañares, del Servei de Digestiu, Hospital Universitari Mutua Terrassa i Concepción Núñez del Laboratori de Recerca en Genètica de malalties complexes, Institut de Recerca Sanitària de l'Hospital Clínic San Carlos, s'ha realitzat amb un ajut per a la investigació de la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE).





En els darrers anys, molts pacients es presenten per primera vegada a la consulta especialitzada referint una franca millora dels seus símptomes digestius després d'iniciar una dieta sense gluten. El diagnòstic de la celiaquia en pacients que han iniciat una dieta sense gluten sempre és difícil i obliga a reintroduir el gluten a la dieta durant 3-4 setmanes, de manera que el pacient experimenta símptomes molestos. Per aquest motiu, molts pacients no accepten aquesta reintroducció.





En aquest estudi, titulat 'Activated gut-homing CD8+ T cells for coeliac disease diagnosi on a gluten-free diet', que ha estat publicat a la revista 'BMC Medicine', els autors demostren que amb tan sols una reintroducció de gluten durant 3 dies s'activen cèl·lules T CD8+, que és possible detectar a la sang perifèrica .





"Aquesta prova no invasiva presenta una elevada precisió per al diagnòstic de la malaltia celíaca i és de fàcil implementació a la pràctica clínica. Es va aconseguir una sensibilitat del 97 per cent i una especificitat del 95 per cent per detectar celiaquia, que són xifres similars a les descrites per als anticossos antitransglutaminasa IgA que s'utilitzen a la pràctica clínica rutinària en pacients que no han retirat el gluten de la dieta", expliquen els autors.