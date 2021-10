L'ACA declara l'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà

@EP



L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat aquest dijous l'alerta per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà (Girona) que s'abasteixen de l'aqüífer del Fluvià Muga, segons ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).





La reserva d'aigua subterrània està per sota dels 16 metres sobre el nivell del mar --al voltant de 15,4 metres--, i per això l'ACA ha declarat l'estat d'alerta tal com s'estableix al Pla de Sequera a per anticipar-se a l'episodi de sequera extrema, ha explicat l'agència en un comunicat.





Entre les mesures fixades per alentir el descens de reserves d'aquesta massa d'aigua, hi ha la reducció del consum d'aigua que s'articula en limitacions particulars com les limitacions de reg de jardins i zones verdes, la neteja de carrers o l'enfonsament de fonts ornamentals i piscines.





250 LITRES PER HABITANT I DIA



També s'ha limitat el consum global d'aigua en 250 litres per habitant i dia, i aquells municipis que, una vegada aplicades les mesures particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, “hauran de prendre mesures addicionals” per no superar aquest llindar.





Les empreses operadores hauran de comunicar a l'ACA, amb caràcter mensual o trimestral en funció del seu volum, les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.





El reg agrícola s'haurà de reduir un 25%; els usos ramaders, un 10%; els usos industrials, un 5%; els usos recreatius que impliquin el reg un 30%; i, a la resta d'usos recreatius, la reducció serà del 5%.





Els municipis afectats són Agullana, L'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau Saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.