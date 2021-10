Un jove es fica en un cotxe en flames per salvar la família

Pixabay





Un noi de només 21 anys va arriscar la seva vida ficant-se a l'interior d'un cotxe incendiat per salvar la vida del seu avi , relata Cuatro al día .





Van avisar el noi que el vehicle perdia líquid, però no sabien si era oli o de què es tractava. Però quan ell va arribar, el cotxe ja es començava a incendiar. Es trobava davant d'uns habitatges, en un dels quals viu el seu avi, per la qual cosa no va dubtar a pujar al cotxe per apartar-lo 50 metres.





El jove relata el mig citat que quan es va muntar al cotxe ja notava la calor als braços. A més, afegeix que només baixar, la lluna va sortir pels aires. Així doncs, està segur que si hagués trigat uns segons més a sortir, ell hauria explotat al costat del vehicle. Però malgrat això, assegura que va preferir arriscar-se ell que deixar la casa del seu avi en perill.