Dr. Ernest Palomeras: "L'ictus pot tenir-lo qualsevol persona a qualsevol edat"

Aquest divendres 29 d'octubre se celebra el Dia Mundial de l'Ictus i durant aquesta jornada, especialistes i associacions volen conscienciar la població sobre aquesta malaltia cerebrovascular que és mortal, pero sobretot incapacitant.





Tal com assenyala a Catalunyapress el Dr. Ernest Palomeras, cap del servei de Neurologia de l'Hospital de Mataró , “fa 10 o 15 anys el coneixement que tenia la gent del que era un ictus era molt baix, però a poc a poc i gràcies a les campanyes que s'han fet des de les administracions, la gent se n'ha anat conscienciat”.





Dr. Palomeras: "Solament a Catalunya, cada dia hi ha entre 35 i 40 ictus"







Palomeras considera essencial que la gent conegui aquesta malaltia, ja que assenyala que “només a Catalunya, cada dia hi ha entre 35 i 40 ictus” i “l'èxit i eficàcia dels tractaments en fase aguda depenen de la rapidesa amb què s'actuï”. Així doncs, és molt important "conèixer els principals símptomes, perquè si es detecten es pugui avisar el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) o portar l'afectat a l'hospital com més aviat millor".





D'altra banda, comenta que encara que “la probabilitat de tenir un ictus augmenta a mesura que ens fem més grans i les incidències són més altes a partir dels 60, 70 o 80 anys, l'ictus pot tenir-lo qualsevol persona a qualsevol edat. També la gent jove”.





Així, és important conèixer la malaltia i tractar de prevenir-la, perquè a més "no és una malaltia tan mortal com discapacitant. En fase aguda moren un 5% de pacients i el primer mes un 10%, però les xifres s'estan reduint amb les millores dels tractaments. Però val la pena dir que, al cap de tres mesos, més del 50% de les persones amb ictus tenen algun tipus de discapacitat que els impedeix realitzar activitats bàsiques de la vida diària", explica el neuròleg.





QUÈ ÉS UN ICTUS?





Com indicàvem, cada cop és més la població que ha sentit parlar dels ictus o sap que es tracta d'un problema cerebrovascular. Tot i això, és possible que no se sàpiga amb exactitud de què es tracta o quins tipus hi ha.





Per aquesta raó, el Dr. Palomeras ens ha explicat amb paraules senzilles en què consisteix aquesta malaltia: “Un ictus és una alteració sobtada del nivell de circulació cerebral que fa que una part de l'encèfal o cervell deixi de funcionar”.





El cap del servei de neurologia de l'Hospital de Mataró comenta que n'hi ha dos tipus, “l'isquèmic i l'hemorràgic. L'ictus isquèmic és el majoritari, es dóna en el 80 o 90% dels casos i passa quan una artèria es tapona per un trombe o qualsevol altra causa, la sang no pot passar i la part del cervell a què no arriba es queda amb les funcions alterades. És més o menys el que passa amb l'infart de miocardi al cor, que és més conegut”, explica el doctor.





D'altra banda, “l'ictus hemorràgic succeeix quan un vas cerebral es trenca i la sang entra al cervell. Tot i que dóna els mateixos símptomes, es pot veure que el mecanisme és diferent”.





Dr. Palomeras: “ Davant l'ictus , l'important és conèixer els símptomes, detectar-los i avisar ”.







A QUINES SÍMPTOMES HEM D'ESTAR ATENTS?





Tal com esmentàvem uns paràgrafs més amunt, el neuròleg Palomeras ha explicat a aquest mitjà que “l'èxit dels tractaments en fase aguda, és a dir, en fase d'hospitalització, depèn de la rapidesa amb què s'actuï”. Per això és important conèixer “els símptomes principals”, ja que “com que està causat per una alteració al vas cerebral, segons la part del cervell que quedi afectada tindrà uns símptomes o altres”.





“Si la zona afectada és la del llenguatge, tindrem alteració a la parla o costarà entendre els altres. Altres símptomes poden ser la desviació de la boca, una paràlisi sobtada a la cara o la incapacitat de moure mig cos, és a dir, les extremitats dretes o les esquerres. També són símptomes l'alteració sobtada de l'equilibri o la vista. En general, són símptomes sobtats, més o menys intensos, però variables segons la localització de la lesió”, comenta l'Ernest Palomeras.





Davant l'aparició d'algun d'aquests símptomes, assenyala la importància d'actuar ràpid, ja sigui el mateix afectat o algú del seu entorn. “Cal trucar al SEM, que també actuaran ràpidament, i traslladar l'afectat a l'hospital. Si nosaltres estem avisats prèviament, millor. Així podrem oferir-li el millor tractament possible com més aviat millor", diu. I es que assegura que "davant l'ictus, lo més important és conèixer els símptomes, detectar-los i avisar”.





“PODEM FER MOLT PER PREVENIR L'ICTUS”





El doctor ha explicat a Catalunyapress que “cada any es produeixen 13.000 ictus a Catalunya", fet que es tradueix en 35 o 40 ictus diaris. Però, encara que “la probabilitat de tenir-lo mai no serà zero, sempre podem reduir-la”.





Per això, el doctor Ernest Palomeras explica que “si el pacient ja ha tingut un ictus estarà en mans d'un equip mèdic que li recomanarà un tractament i l'haurà de seguir. Però si la persona mai no ha tingut un ictus, hi ha factors de risc que es poden evitar. Si ens cuidem reduïm les probabilitats. No cal fumar, cal vigilar la hipertensió, el sucre si som diabètics i el colesterol. Cal fer exercici, portar una dieta saludable, evitar l'excés de pes i també l'estrès”, encara que reconeix que això últim de vegades és difícil.