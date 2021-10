El Consorci de la Zona Franca de Barcelona rep el Premi Corresponsables per la BWAW

@EP





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut aquest dijous el Premi Corresponsables a la XII edició com a reconeixement a l'aposta realitzada pel CZFB amb la celebració de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), un esdeveniment híbrid que pretén impulsar una transformació real cap a una presència més gran de la dona en el sector empresarial i industrial en què hi va haver una important representació institucional i empresarial.





Es tracta d'un guardó amb què un jurat compost per més de 75 acadèmics distingeix les millors iniciatives i bones pràctiques en Responsabilitat Social i Sostenibilitat, així com projectes de Comunicació Responsable. En aquesta nova edició dels premis, els més destacats a nivell internacional en matèria de RSC i ODS, s'hi han presentat més de 800 candidatures de 16 països diferents.





Blanca Sorigué , directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha recollit el premi al Saló d'Actes del Ministeri de Treball i Economia Social i ha destacat que “la celebració de BWAW va suposar un pas més en el compromís de l'entitat per fomentar la igualtat de gènere. Avui més que mai hem de treballar per construir una nova economia igualitària en què les dones tinguin més presència a tots els sectors i especialment en els que encara es consideren “masculins” com poden ser l'industrial o el logístic”.





Sorigué també ha assenyalat que s'"enorgulleix de veure que iniciatives com BWAW obtenen reconeixement a nivell internacional. La nostra aposta per la celebració d´aquest esdeveniment va néixer amb l´objectiu d´avançar en la igualtat de gènere d´una forma innovadora, evidenciant que necessitem una visió global i un lideratge amb més accent femení”.