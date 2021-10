Satse demana que es deixin de vendre disfresses “d'infermera sexy o sagnant” perquè les sexualitza

@EP





El Sindicat d'Infermeria, SATSE, s'ha dirigit per escrit a algunes empreses de comerç electrònic, com Amazon, Ebay i Aliexpress, i a grans superfícies, com Carrefour, per demanar-los que no continuïn oferint als seus clients disfresses i complements d''infermera sexy' o 'infermera sagnant', i que segueixin l'exemple d'altres empreses, com Alcampo, Kiabi o el Corte Inglés, les quals, després de la reclamació plantejada pel sindicat, van decidir retirar-los de la venda al públic.





El sindicat critica que es continuï perpetuant una imatge sexista de les infermeres (vestit ajustat, faldilla curta, escot pronunciat, talons alts, tect) en festes, com la de Halloween, malgrat el rebuig generalitzat que suscita entre les dones infermeres en veure "seriosament danyada la seva imatge i reconeixement social”.





Un any més lamenten que se segueix recorrent a una imatge sexista i estereotipada de les dones infermeres per publicitar festes amb motiu de la celebració de Halloween i comercialitzar disfresses, tant per a adults com per a nenes. Tot i això ha constatat que s'ha produït un avenç en "positiu" i ha observat que "són cada vegada menys" els casos d'empreses dedicades a l'oci o la comercialització i venda de disfresses que recorren a una imatge estereotipada i sexualitzada de les dones infermeres .





Un dels casos sobre els quals el Sindicat d'Infermeria ha tingut coneixement és el d'un local d'oci situat al Mercat d'Abastos de Talavera de la Reina (Toledo), que ha organitzat una festa amb motiu de Halloween al cartell anunciador del qual es poden veure dues imatges de dones infermeres totalment inadequades.





"Si bé és cert que la crisi sanitària del Covid-19 ha propiciat més visibilitat i coneixement de la tasca assistencial i de cures que realitzen les infermeres dins del nostre sistema sanitari, i que s'han aconseguit importants avenços, encara queda camí per recórrer per acabar amb els comportaments, les actituds i les imatges sexistes sobre aquestes professionals sanitàries", apunten des de l'organització sindical.





Aquesta nova denúncia pública s'emmarca dins de la campanya d'informació i sensibilització social que manté de forma permanent el Sindicat d'Infermeria, amb el lema 'Rompe con los estereotipos', amb l'objectiu d'acabar amb la difusió d'imatges sexistes i retrògrades de les dones infermeres.







De la mateixa manera, i en una reunió recent mantinguda amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el president de SATSE, Manuel Cascos, li va demanar que es reprengui el projecte de crear un Observatori de la Imatge de la Dona en l'àmbit sanitari, que treball per a eradicar aquest tipus de comportaments i imatges.





Una enquesta realitzada per l'organització sindical conclou que nou de cada deu infermeres i infermers creuen que encara persisteixen estereotips sexistes i retrògrads vinculats amb la infermeria, especialment amb les dones.





Així mateix, un 94% assegura que la imatge que se'n trasllada a través dels mitjans de comunicació i altres àmbits (cinema, espectacles, moda...) no és acord amb les seves competències i funcions reals, i un 88,79 per cent entén que la difusió d'aquests estereotips suposa un obstacle clar, i fins i tot una reculada, per al desenvolupament de la seva professió.