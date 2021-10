Cimera de patronals a Aragó per estrènyer llaços i guanyar competitivitat

Cimera de les patronals de Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Aragó /@CEV





Les patronals de Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Aragó han signat aquest dijous un Decàleg per la Competitivitat de deu mesures, que tenen per objectiu buscar una fiscalitat més competitiva, un nou model de finançament autonòmic o un "repartiment just" dels fons europeus Next Generation.





El president de CEOE Aragó, Ricardo Mur, ha fet d'amfitrió en el cimera empresarial que s'ha celebrat a Saragossa i a la qual han assistit el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; i la presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, a més de vuitanta empresaris.





Aquesta unió, que es va celebrar per primera vegada a Benicarló (Castelló) el 2019, és un punt de trobada per a les quatre Comunitats que representen un 32% de la població total d'Espanya, un 34% del PIB i que compten amb relacions comercials que superen els 35.800 milions d'euros.





President de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre /@Foment







TREBALLAR JUNTS PELS JJOO D'HIVERN I PER L'AEROPORT DEL PRAT





Amb tot això, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha destacat durant la seva intervenció la voluntat de Foment i CEOE Aragó per treballar conjuntament i guanyar la candidatura dels Jocs d'Hivern amb inversions per a Catalunya i Aragó. De la mateixa manera, s'ha referit a "la complicitat" dels quatre territoris representats a la trobada a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.





Per la seva part, el president de CEOE Aragó, Ricardo Mur, ha apuntat que la reunió "avui és més necessària que mai", qui ha incidit que la pandèmia ha tingut greus conseqüències -també empresarials i socials- a les quals s'uneixen assumptes com l'alça dels preus de les matèries primeres, la crisi de proveïment de components o l'increment dels costos energètics.





Amb l'objectiu de poder traslladar "de primera mà" les seves reivindicacions, també han assistit a la cimera els presidents d'Aragó, la Comunitat Valenciana i Balears, Javier Lambán, Ximo Puig i Francina Armengol, i en representació de Catalunya, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.





La vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, ha estat la coordinadora de la Mesa /@Foment







ELS 3 PUNTS RELLEVANTS DEL DECÀLEG





Com a primer punt de l'anomenat Decàleg per la Competitivitat, les patronals han sol·licitat l'eficiència del sector públic i la fiscalitat competitiva, ja que l'actual model impositiu està centrat en impostos sobre el treball, per la qual cosa les empreses no solament troben "greus dificultats de competitivitat", sinó que això condueix a majors desigualtats en comparació dels països la prioritat impositiva dels quals se centra en els indirectes.





Com a últim punt, encara que ha estat un dels més destacats a les declaracions dels líders empresarials prèvies a la reunió, han reclamat un "nou model de finançament de les Comunitats Autònomes que garanteixi un major tracte d'igualtat entre tots els ciutadans d'Espanya".





Al llarg de les seves reclamacions, també han demanat facilitar els mecanismes per a un repartiment just dels fons europeus, que compleixi amb els objectius d'elevar el potencial de creixement econòmic, la creació de riquesa i la generació d'ocupació.





En aquest sentit, el decàleg recull que es deleguin a les Comunitats Autònomes les convocatòries i gestió dels fons Next Generation, facilitant els mecanismes per a la presentació de propostes per part de les empreses.





SER MÉS "VERDS" I MÉS EFICIENTS





Les peticions inclouen, a més, establir un marc laboral flexible, prioritzar el diàleg social com a factor diferencial positiu, legislar de la manera més eficient possible desenvolupant el programa europeu "Legislar millor" i fomentar l'economia circular i les energies renovables.





El pes de la indústria en les quatre Comunitats s'ha traduït també en aquest text, on exigeixen un Pla d'Industrialització que enforteixi la Indústria 4.0, que es millorin les infraestructures industrials o que s'estableixin mesurades de diversificació econòmica i territorial.





MENYS COSTOS ENERGÈTICS I MÉS SOBIRANIA DE "XIPS"





Sobre l'encariment de l'energia opinen que Espanya necessita una política estratègica clara que redueixi els costos energètics d'empreses i famílies; mentre que la carestia mundial de microxips i semiconductors posa en relleu la necessitat de replantejar la dependència d'Europa i Espanya de la producció nord-americana i asiàtica en aquest camp.





Un altre capítol important és la inversió en infraestructures estratègiques, com el Corredor Mediterrani i el Cantàbric-Mediterrani, l'ampliació del port de València, la Travessia Central dels Pirineus, l'ampliació de l'Aeroport del Prat per convertir-ho en un "hub internacional" i la millora de les connexions viàries entre Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana.





IMPULS DEL SECTOR AGROALIMENTARI I EL TURISME





Quant a sectors, proposen impulsar l'agroalimentari, així com el del turisme, que se situa un 48,7% per sota de la xifra d'agost del 2019.





En aquest àmbit, demanen garantir la sostenibilitat mediambiental amb el desenvolupament d'activitats turístiques, denuncien l'efecte negatiu de les noves figures tributàries que s'imposen (taxes turístiques o ambientals) i aposten per fomentar el sector de l'economia blava i turisme nàutic.





D'altra banda, consideren necessari "impulsar de forma col·laborativa" els projectes esportius com la candidatura dels Pirineus als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, com un "Projecte d'Estat que reconegui la diversitat territorial d'Espanya".