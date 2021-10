Veure "El Joc del Calamar" també contribueix a l'escalfament global, segons investigadors de la UOC

@EP





El millor pla després d'un bon dinar un diumenge a la tarda: posar-se una sèrie de Netflix per acabar adormit entre coixins, mentre el dia va caient a poc a poc i el cap de setmana es va esfumant. Una acció tan plaent i innocent com aquesta, però, pot tenir conseqüències mediambientals que són similars als desastres que es veuen a la sèrie "El Joc del Calamar".





Així, segons adverteix l'investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Xavier Vilajosana, veure una pel·lícula a Netflix, HBO, Filmin o qualsevol altra plataforma també genera una contaminació i contribueix, per tant, a l'escalfament global.





Aquesta mala contribució "invisible" i "desconeguda" pels ciutadans es deu al fet que la construcció i manteniment dels centres de dades que processen els moviments digitals de tot el món generen una contaminació per consum d'electricitat equivalent a la que emet un país de la grandària d'Espanya, una xifra que augmenta amb l'auge de digitalització cada vegada de més sectors de la societat.





YOUTUBE CONTAMINA EL MATEIX QUE LA CIUTAT DE GLASGOW





La realitat és que el món digital accelera encara més l'escalfament de la terra. Un exemple són els estudis que han indicat, per exemple, que cada segon Google genera 500 quilograms de CO2 i YouTube, en un any, n'emet més de deu milions de tones, una xifra similar a la contaminació que genera la ciutat escocesa de Glasgow, segons els experts de la UOC.





Encara que des del punt de vista individual no es pot fer un càlcul exacte, perquè els centres de dades donen servei a incomptables aplicacions simultàniament, les videotrucades o la visualització de continguts multimèdia en plataformes com Netflix o HBO tenen un impacte energètic major per la gran quantitat de dades que necessiten.





"EL CONSUM TECNOLÒGIC CONTAMINA IGUAL QUE UN COTXE"





La demanda de plataformes digitals ha pujat un 26% des de 2020, i la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Elena Neira, assegura que l'oferta "cada vegada és més abundant i la ficció està consolidant el seu regnat", especialment després del confinament.





Tot i això, la ciutadania encara desconeix que el consum tecnològic contamina igual que conduir un cotxe o generar escombraries, per la qual cosa "és necessari que la presa de consciència que a poc a poc hem anat incorporant al costat més físic de la nostra petjada ambiental es traslladi també a un consum responsable de plataformes", segons Neira.





"En la pràctica, veure el contingut en línia o descarregar-ho no té molta importància, allò que importa és el tipus de contingut", asseguren Vilajosana i Martínez. Actes com una videotrucada de Zoom, que comprimeix al màxim la informació per optimitzar la fluïdesa de les converses, o mirar una pel·lícula a HBO, que multiplica el volum de dades perquè la gaudim en alta definició, són de les accions que més petjada de carboni digital generen.





QUÈ PODEM FER PER NO CONTAMINAR TANT TECNOLÒGICAMENT?





Alguns dels consells que expliquen els experts de la UOC per reduir l'impacte mediambiental del consum tecnològic són: no activar la càmera en una videotrucada, que redueix l'impacte en un 61%, o escoltar música sense reproduir els vídeos a Youtube, que necessita més dades per carregar la imatge. Seguint aquesta última regla, els professors expliquen que TikTok és la xarxa que genera més contaminació, ja que "es tracta exclusivament de veure vídeos i penjar-los".





Igualment, Vilajosana i Martínez aposten per apagar els dispositius quan no els utilitzem per reduir el consum energètic. "Com ens van ensenyar els nostres pares amb els llums de casa, apagar els dispositius quan no s'usen hauria de ser una pràctica habitual", expliquen.